الكشف عن تفاصيل عقد جورج جيسوس الجديد مع الهلال وموعد توقيعه

المدرب البرتغالي حظي بموسم جيد جدًا مع الزعيم

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بات أمر تجديد عقد المدرب جورج جيسوس مع الهلال مسألة وقت لا أكثر، إذ سبق وأعرب الطرفان عن رغبتهما في استمرار العلاقة التعاقدية بينهما والتي بدأت بداية الموسم الجاري وأنتجت نتائج ممتازة.

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الهلال فاز بلقبي دوري روشن السعودي وكأس السوبر السعودي حتى الآن، وبإمكانه إضافة كأس خادم الحرمين الشريفين حال هزم النصر في النهائي، وتبقى النقطة السوداء في ملف الموسم هي الخروج من نصف نهائي دوري أبطال آسيا بالخسارة المفاجئة أمام العين الإماراتي.

الخروج من آسيا لم يُغير موقف إدارة فهد بن نافل من تجديد عقد المدرب البرتغالي، خاصة مع جودة أداء الفريق وتحقيقه سلسلة انتصارات وصلت إلى 34 انتصار، بجانب عدم خسارته أي لقاء في دوري روشن.

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صحيفة الرياضية السعودية نقلت عن مصدر هلالي قوله أن الأسبوع الجاري سيشهد توقيع العقد الجديد، وذلك بعد وصول محامي جيسوس إلى الرياض، مشيرة إلى أن العقد سيمتد إلى موسمين حيث سينتهي صيف 2026، وذلك بهدف ضمان استقرار الفريق.

ورفض المصدر الحديث عن الأرقام المالية الخاصة بالعقد الجديد، لكن التوقعات تُرجح أن تكون أفضل بوضوح من العقد الحالي.

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