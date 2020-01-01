الكشف عن تفاصيل إصابة ماني أمام ولفرهامبتون

الدولي السنغالي يعاني بسبب أوتار الركبة

كشف مراسل قناة "bein sports" المتواجد في ملعب مباراة ليفربول وولفرهامبتون عن تطورات إصابة السنغالي ساديو ماني جناح ليفربول الإنجليزي.

ماني أصيب في مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الجولة 24 من البريميرليج، وغادر الملعب متأثراً بإصابته ليشارك بدلاً منه الياباني تاكومي مينامينو في الدقيقة الـ32 من عمر الشوط الأول.

وقال المراسل: "إن ماني أصيب في أوتار الركبة اليمنى، ولكن حالته مستقرة حتى الآن ولا يبدو أن الإصابة قوية".

وأضاف: "كلوب فضل إخراج ماني من أجل الاطمئنان على صحته وعدم المجازفة بتواجده في الملعب لوقت أكثر من هذا".

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ماني سجل هذا الموسم 11 هدفاً رفقة ليفربول، وتوج بجائزة أفض لاعب في إفريقيا هذا الشهر على حساب زميله المصري محمد صلاح وجناح مانشستر سيتي الجزائري رياض محرز.

ويلعب ليفربول اللقاء وهو متصدر الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة وبفارق 13 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 51 نقطة.