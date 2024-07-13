الكشف عن بطاقة Ultimate Team الذهبية في EA FC 25

اكتشاف جديد في اللعبة المنتظرة

تتصاعد وتيرة التسريبات الخاصة بلعبة كرة القدم الشهيرة EA FC 25، وسط عالم الألعاب الإلكترونية، قبل ما يقرب من شهرين على موعد إصدار النسخة الجديدة.

ويعد الإصدار الجديد من لعبة كرة القدم الأشهر في العالم، هو الثاني لشركة EA بعد إعلان انفصالها عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بعد نسخة EA FC 24 التي لاقت قبولا واسعا ونجاحا كبيرا.

وتضمن آخر التسريبات، التصميم الخاص بالبطاقة الذهبية الرسمية لنمط Ultimate Team، والتي تشبه إلى حد كبير بطاقة الإصدار السابق من اللعبة.

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وظهرت بعض التغييرات الطفيفة فقط، على البطاقة المسربة، مع الاحتفاظ بالشكل والمظهر العام للبطاقة السابقة، بينما يظل القالب، بما في ذلك اللون والشكل والتخطيط، مطابقا لإصدار العام الماضي.

وكان أكثر ما لفت الأنظار هو تصميم الخلفية، لأنها بدت جديدة للوهلة الأولى، ولكن يدرك المنتمون إلى اللعبة جيدًا أنها تشبه النمط الذي يظهر على بطاقة الأيقونة الأساسية للعبة EA FC 24، كما أن التصميم يمكن أن يقارن كذلك بالبطاقة الذهبية للعبة FIFA 16.

وكانت بعض الأحاديث قد دارت في مجتمع EA FC، حول احتمالية صدور النسخة الثانية منذ الانفصال بين EA والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مدعمة بتقنية الفيديو "VAR" لاكتشاف حالات التسلل.

كما أن التقارير زادت خلال الفترة الماضية، بشأن التكهن بموعد صدور اللعبة رسميًا، حيث أنه من المعتاد أن تصدر النسخة الجديدة من EA FC دائما في يوم الجمعة الأخير من شهر سبتمبر كل عام.