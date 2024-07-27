البعض لم يعجبه قيام إسباني بالأمر

أوضحت تقارير إعلامية الأسباب وراء اختيار الإسباني رافائيل نادال لإشعال الشعلة الأولمبية خلال حفل افتتاح ألعاب باريس 2024 الصيفية، القرار الذي لم يلاقي استحساناً من بعض الجماهير ووسائل الإعلام بسبب عدم الاستعانة برياضي فرنسي بالأمتار الأخيرة لرحلة الشعلة.

واستلم نادال الشعلة من النجم الفرنسي زين الدين زيدان الذي ظهر أيضاً في فقرة كوميدية اصطحب فيها الشعلة من ملعب "فرنسا" الدولي إلى مقر إشعالها ضمن الحفل الذي أقيم مساء الجمعة، قبل أن يسلمها للاعب كرة المضرب الشهير الذي بدوره أعطاها لماري جوزيه بيريز وتيدي رينير، الرياضيان الفرنسيان.

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وقالت "ريليفو" إن عملية نقل الشعلة من زيدان إلى نادال أيقونية كون النجم الفرنسي هو من سلم لاعب كرة المضرب الإسباني جائزة بطولة "رولان جاروس" الأولى في تاريخه، ومنذ ذلك التاريخ يرتبط نادال بعلاقة خاصة مع العاصمة الفرنسية.

وذكر التقرير أن مكتب محافظة باريس بنفسها تواصل مع نادال لتطالب منه المشاركة في الحفل الافتتاحي للألعاب، ووصفته بأنه صورة وتاريخ باريس، وهو الذي تُوج برولان جاروس في 14 مناسبة سابقة.

وتمتلك أني هيدالجو، عمدة باريس، علاقة خاصة مع نادال، إذ سبق ودافعت عن غيابه عن بطولة رولان جاروس أمام تصريحات روزالين باشيلو، وزيرة الصحة والرياضة في عهد الرئيس نيكولا ساركوزي، إذ اتهمته الوزيرة بتعاطي المنشطات والغياب عن "رولان جاروس" لهذا السبب، لترد هيدالجو بأنها تصريحات بلا أساس ولا إثبات، وأن نادال رياضي عظيم، كما كرمته في 2015 بميدالية فيرميل الكبرى، أعلى تكريم عن مدينة باريس.