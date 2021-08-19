الكشف عن السبب الحقيقي وراء أزمة حمد الله والنصر

ما سبب الأزمة بين النصر وحمد الله؟

يبدو أن الأمور لا تسير بشكل جيد في العلاقة بين المغربي عبد الرزاق حمد الله، وإدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، بعد أن تم استبعاد اللاعب من قائمة الفريق التي ستواجه الفيصلي.

حمد الله تخلف عن التواجد مع بعثة نادي النصر، التي سافرت إلى المجمعة لمواجهة الفيصلي مساء اليوم الخميس، بالجولة الثانية ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأشارت صحيفة "الاقتصادية" السعودية إلى أن المدرب البرازيلي مانو مينيزيس، المدير الفني لفريق النصر، قرر استبعاد حمد الله من حساباته الفنية، خلال مباراة الفيصلي.

وأكدت الصحيفة أن عبد الرزاق حمد الله طالب بالحصول على بعض المزايا في عقده مع نادي النصر، وهو ما تسبب في أزمة بينه وبين الإدارة، ومن ثم قرر مينيزيس استبعاده من قائمة الفريق.

ولفتت الصحيفة إلى أن نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي يترقب موقف حمد الله من أجل فتح باب التفاوض مع نادي النصر، حيث يعد هدفًا للنمور بجانب المهاجم يوسف نياكاتي لاعب الوحدة.

ويرتبط عبد الرزاق حمد الله بعقد مع نادي النصر حتى 2022، أي يتبقى له موسمًا، ويسعى لتمديد عقده بالحصول على مزايا جديدة، وهو ما يسعى للوصول له مع إدارة ناديه.

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وأشعل عبد الرحيم، شقيق عبد الرزاق حمد الله الأمور، عندما نشر صورة تجمع بين الثنائي على حسابه عبر موقع "إنستجرام" ليلمح خلالها عن اقتراب مغادرة مهاجم النصر لنادي، حيث قال: "حان الوقت لتجربة جديدة ونجاح جديد في بيئة صحية، بالتوفيق يا أخي".

وغاب عبد الرزاق عدم الله عن تدريبات النصر الجماعية مساء يوم الأربعاء الماضي، بسبب ظروف خاصة وبإذن من الجهازين الفني والإداري، ولكن التقارير أشارت إلى أن غيابه بسبب غضبه لاستبعاده من القائمة الآسيوية لفريق النصر.