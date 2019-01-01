الكشف عن أسعار تذاكر مباريات كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا

تستقبل مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020

أعلنت اللجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا عن أسعار تذاكر البطولة التي تنطلق الجمعة المُقبل في مصر.

وتستقبل مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020، خلال الفترة من 8 حتى 23 نوفمبر الجاري.

وقال الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم أن أسعار تذاكر مباراة مصر ومالي ستكون على النحو التالي.

درجة ثالثة 20 جنيه- درجة ثانية 30 - أولى علوية 75 - أولى 150 - أولى ممتاز 200 - كبار الشخصيات 350.

وبخصوص مباراتي مصر أمام غانا والكاميرون فستكون على النحو التالي : درجة ثالثة 20 - درجة ثانية 30 - أولى علوية 50 - أولى 100 - أولى ممتاز 150 - كبار الشخصيات 250.

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وحددت اللجنة أسعار تذاكر واحدة لباقي المباريات على النحو التالي : درجة ثالثة 20 - درجة ثانية 30 - أولى علوية 50 - أولى 100 - كبار الشخصيات 200.