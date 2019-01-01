الكشف عن حكام مباريات نصف نهائي كأس آسيا
ماجد جزر فيسبوك تويتر
أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي عن أطقم التحكيم التي ستدير مواجهات نصف نهائي كأس آسيا 2019.
وتشهد مواجهات نصف النهائي مواجهات قوية، حيث يلتقي صاحب الأرض والجمهور المنتخب الإماراتي أمام قطر، بينما سيواجه المنتخب الإيراني نظيره الياباني.
ومن المنتظر أن يقود الحكم المكسيكي راموس مباراة المنتخب الإماراتي مع قطر المقرر أن تقام يوم الثلاثاء المقبل على استاد محمد بن زايد في نادي الجزيرة.
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كما تم تعيين الحكم الأسترالي كريس لإدارة مباراة ايران واليابان المقرر أن تقام يوم الإثنين على ملعب هزاع بن زايد.
تحليل في #YallaGoal عن مباراة قطر🇶🇦 والشمشون الكوري 🇰🇷 في ربع نهائي #كأس_آسيا2019 .#آسيا_مع_جول pic.twitter.com/qjhg8G3sEr— جول العربي - Goal (@GoalAR) January 26, 2019
ويعد راموس أول حكم من اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى ودول الكاريبي (الكونكاكاف) يدير مباريات في كأس آسيا لكرة القدم.