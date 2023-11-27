موقف كريستيانو رونالدو بعد إصابته في مباراة النصر وبرسبوليس

SHAHID

تعيش جماهير نادي النصر السعودي، حالة من الرعب؛ بسبب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، وذلك قبل ديربي الرياض الكبير أمام الهلال، المقرر يوم الجمعة القادم، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

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ما هي إصابة كريستيانو رونالدو ضد برسبوليس في دوري أبطال آسيا 2023؟

رونالدو تعرض لـ"الإصابة" على مستوى الرقبة، خلال تعادل النصر مع برسبوليس الإيراني (0-0)، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "الرياضية"، في خبر عاجل منذ قليل، عن "نتيجة" التشخيص المبدئي لإصابة الأسطورة البرتغالية، والتي تعرض لها خلال مواجهة الفريق الإيراني.

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الصحيفة أعلنت أن التشخيص المبدئي، أثبت معاناة رونالدو، من كدمة متوسطة في الرقبة، تلقى على إثرها العلاج الطبيعي، فور مغادرته الملعب.

هل يغيب كريستيانو رونالدو عن ديربي الرياض ضد الهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

وعن إمكانية غيابه عن مباريات النصر القادمة.. أشار أخصائي العلاج الطبيعي الدكتور ثامر الشهراني من ناحيته، وفي منشور عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، إلى أن التشخيص النهائي، إذا أثبت أن إصابة رونالدو "عضلية فقط"، فأن اللاعب لن يغيب عن فريقه.

كلام الشهراني، أكده البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر خلال المؤتمر الصحفي بعد مباراة برسبوليس، والذي قال إن كريستيانو رونالدو، سيخضع لعملية استشفاء؛ ليكون جاهزًا للديربي.

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