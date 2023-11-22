الكشف عن أولى الصفقات المحلية المرتقبة في الأهلي

ميركاتو النادي الأهلي السعودي يشتعل مبكرًا

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يبدو أن مسؤولي النادي الأهلي السعودي، يعملون على حسم أولى الصفقات الشتوية من الآن؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

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الأهلي ودع مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، من دور ثمن النهائي، مع احتلال المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024، برصيد 26 نقطة، وبفارق 9 نقاط عن الهلال "المتصدر".

وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي عائض الدهاس، عن اهتمام جدي من مسؤولي الراقي؛ بالتعاقد مع مدافع محلي، في الميركاتو الشتوي القادم.

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الدهاس كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الأربعاء، عن أن هذا المدافع المحلي الذي يحظى باهتمام الأهلي، يجيد اللعب بالقدم اليسرى؛ بدون ذكر مزيد من التفاصيل.

جدير بالذكر أن اهتمام الأهلي، بتدعيم قلب الدفاع بـ"لاعب محلي"؛ يأتي لإتاحة الفرصة لتعزيز مراكز أخرى في الفريق الأول، بنجوم أجانب؛ خاصة في خط الوسط وقلب الهجوم.

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