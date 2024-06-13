"الكشف عن المتهم في الأزمة الخطيرة" .. تحذير من رحيل أبرز نجوم الأهلي

أزمة جديدة تلاحق الأهلي..

يبدو أن الأهلي السعودي، مُقبِل على أزمة خطيرة للغاية، خلال الفترة القادمة، في مختلف الألعاب الرياضية داخل النادي.

الأهلي عاش أسوأ فتراته، على المستوى الإداري والمالي والرياضي، خلال السنوات القليلة الماضية؛ والتي أدت إلى هبوط الفريق الأول لكرة القدم إلى "دوري يلو"، بنهاية موسم 2021-2022.

لكن.. عملية التصحيح بدأت في هذا الكيان الرياضي العملاق، مع بداية موسم 2023-2024؛ عندما عاد الفريق الأول إلى دوري روشن للمحترفين، وانتقلت نسبة 75% من أسهم النادي، إلى صندوق الاستثمارات السعودي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعلى الرغم من ذلك.. حذر الإعلامي الرياضي محمد الشيخي، من أن أزمات الأهلي لا تزال مستمرة؛ إحداها قد يؤدي إلى رحيل أبرز نجوم النادي، والتوقيع مع فرق أخرى.

وكتب الشيخي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الخميس؛ قائلًا: "مشكلة يجب مواجهتها، لتأثيرها السلبي في المشهد الأهلاوي؛ وهي خروج لاعبين بارزين، وتوقيعهم لأندية أخرى".

وكشف الإعلامي الرياضي، عن أن المتهم في هذه الأزمة الخطيرة؛ هو المسؤول عن الميزانيات والعقود داخل النادي، مؤكدًا على أنه شخص "غير أهلاوي".

وزعم الشيخي أن هذا المسؤول؛ يقوم عن عمد بـ"تجاهل" كل طلبات التجديد وتوقيع العقود؛ ما أدى إلى رحيل نجوم بارزين في مختلف الألعاب، وهو ما قد يتواصل في الفترة القادمة.

واستشهد محمد الشيخي، برحيل النجم نيكولا، لاعب كرة الطائرة في النادي، مشددًا على ضرورة حل هذه الأزمة سريعًا.