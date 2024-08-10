الكشف عن المتسبب في إصابة جوهرة ريال مدريد بالصليبي!

إصابة قوية لموهبة ريال مدريد...

كشفت تقارير صحفية عن المتسبب في إصابة خوان مارتينيز، لاعب ريال مدريد، الشاب بقطع في الرباط الصليبي، وغيابه عن الميرينجي لفترة طويلة.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية فإن مارتينيز، وفي كرة مشتركة مع إندريك، المنضم حديثًا إلى ريال مدريد هذا الصيف، في مران يوم أمس الجمعة.

وأشارت التقارير إلى أن مارتينيز صاحب الـ 16 عامًا، قد تعرض إلى إصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى، وسيخضع لعملية جراحية عاجلة، مما يعني خروجه من حسابات كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الأول لريال مدريد.

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وحصل مارتينيز، على ثقة أنشيلوتي، بعد المستوى الذي ظهر به في الفترة التحضيرية للموسم الجديد، وكان من المنتظر أن يكون ضمن قائمة الميرينجي، التي تواجه أتالانتا، في السوبر الأوروبي، مساء الأربعاء القادم.

جدير بالذكر أن إصابة مارتينيز، وضعت ريال مدريد في ورطة، إذ كان الجهاز الفني للميرينجي، يعول على اللاعب الشاب خلال الفترة القادمة، خاصة بعد فشل التعاقد مع ليني يورو، الذي انتقل إلى صفوف مانشستر يونايتد.