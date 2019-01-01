الكشف عن السبب في تراجع مستوى أوباما مع الزمالك

الزمالك يسعى للتتويج بالدوري والكونفدرالية في الموسم الحالي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، سبب تراجع مستوى يوسف إبراهيم "أوباما" صانع ألعاب الزمالك في الفترة الأخيرة.

ويعد أوباما من اللاعبين الواعدين، ومن أهم عناصر الزمالك في الوقت الحالي حيث ساهم في الكثير من الأهداف وانتصارات الأبيض في الموسم الحالي.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن أوباما بالفعل طلب الحصول على راحة منذ فترة بسبب الإجهاد الذي يتعرض له.

وأشارت التقارير أن الجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس، رفض هذه الفكرة خاصًة بسبب بعد محمد إبراهيم عن مستواه.

وزادت أزمات أوباما بعد غياب فرجاني ساسي لاعب المنتخب التونسي، حيث دفع جروس بأوباما بدلًا منه في بعض المباريات الأخيرة.

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وأنسبت التقارير تراجع مستوى ساسي لعدم موافقة جروس لحصول اللاعب على راحة خلال المباريات الأخيرة بسبب الإجهاد.