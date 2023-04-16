الكشف عن السبب الغريب وراء اقتلاع شاكيرا لأشجار منزل بيكيه!

شاكيرا تقتلع كل ما يربطها ببيكيه

رحلت المطربة الكولومبية شاكيرا من برشلونة مع نجليها للعيش في ميامي، رحيل قيل إنه كان بصحبة أشجارها المختلف حولها الروايات.

وانفصلت شاكيرا عن اللاعب الإسباني المعتزل بيكيه، التي تعرفت عليه خلال كأس العالم 2010، السنة الماضية بعد خيانته لها.

ورحلت شاكيرا عن مدينة برشلونة كلها لتعود مع نجليها إلى ميامي حيث كانت تعيش قبل ارتباطها ببيكيه الذي عاشت معه في منزل يتوسط منزل لعائلة بيكيه وآخر لعائلتها.

لم ترحل شاكيرا بأغراضها الشخصية مع نجليها فقط بل رحلت مقتلعة الأشجار من المنزل؛ ليس نكاية في بيكيه، بل لأن تلك الأشجار "أرز كما قيل" تُعني لشاكيرا الكثير لأنها زرعتهم في 2018 قادمين من لبنان التي تنحدر عائلة شاكيرا منها.

لكن مجلة "هالو" قالت رواية أخرى بأن الصور المنتشرة للأشجار ليست حديثة بل تعود للثامن من نوفمبر 2022 وهو اليوم التالي للإعلان عن اتفاق شاكيرا وبيكيه على حضانة طفليهما والسفر للعيش في ميامي. المجلة أكدت أيضًا أن الأشجار ليست أرزًا بل شجرات زيتون.