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الكشف عن الأسباب الحقيقية وراء طلب بيريشيتش الرحيل من إنتر

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Getty Images
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن الأسباب الحقيقية التي دفعت بإيفان بيريشيتش، لاعب إنتر، بالتقدم بطلب رسمي للرحيل عن صفوف الفريق.

وأكد بيبي ماروتا، مدير القسم الرياضي بإنتر، أن النجم الكرواتي طلب الرحيل في يناير الجاري، ولكن لم تصل له عروض رسمية رغم الحديث عن اهتمام أرسنال.

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وأفادت "لاجازيتا" أن من الأسباب الرئيسية لبيريشيتش هو قائد إنتر ماورو إيكاردي بسبب اقتراب الأخير من تجديد عقده وتلبية كل طلباته من قبل النيراتزوري.

وذكر التقرير أن الثنائي لا يتمتع بعلاقة طيبة من الأساس، وتجديد عقد اللاعب جاء ليثير غضب العديد من زملائه في الفترة الأخيرة.

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وأضافت الصحيفة المقربة من النيراتزوري أن فسخ بيريشيتش لعقده مع وكيله فالي رمضاني جعله يتفاوض بمفرده مع الأندية عن طريق ممثلين من عائلته.

وأكمل التقرير أن غياب عنصر خبرة يدير المفاوضات جعل اللاعب يندفع في المفاوضات مع أرسنال، والذي أغراه براتب سبعة ملايين يورو بالموسم.

وختمت "لاجازيتا" تقريرها أن اللاعب يشعر بالصدمة بسبب تراجع أرسنال عن وعده بشرائه وتقديمه فقط عرضاً للاستعارة.

ويلعب إنتر مساء الخميس المقبل مع لاتسيو ضمن ربع نهائي كأس إيطاليا، ولم يتضح بعد موقف بيريشيتش من المشاركة.

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