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الكشف عن أسباب وداع جودين لأتلتيكو مدريد

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قائد أتلتيكو قريب من إنتر

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

كشفت تقارير صحفية عن الأسباب التي دفعت دييجو جودين، قائد أتلتيكو مدريد، رفض تجديد عقده مع الفريق والانتقال لإنتر بحسب التقارير.

وأفادت عدة مصادر أن جودين أتم الاتفاق مع إنتر من أجل الانتقال لصفوفه بداية من الصيف المقبل بعقد لسنتين وقابل للتمديد لعام إضافي.

وقالت "توتوسبورت" إن جودين غاضب من عدم وفاء إدارة أتلتيكو لوعدها له بزيادة راتبه الشخصي في أعقاب رفضه عرض مانشستر يونايتد.

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وعرض مانشستر يونايتد ضم جودين الصيف الماضي مقابل 25 مليون يورو وراتب شخصي يصل إلى ثمانية ملايين ولكن أتلتيكو رفض العرض.

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وأشارت الصحيفة أن جودين كان ينتظر أن يتم رفع راتبه الحالي، أربعة ونصف مليون يورو، ليقترب من أنطوان جريزمان، قرابة عشرين مليوناً، وكوكي، سبعة ونصف.

وأفصحت الصحيفة أن جودين قبل عقد إنتر بسبب مدته، وبسبب عرض النيراتزوري راتباً في حدود خمسة ونصف مليون يورو، بالإضافة للحوافز.

ويلعب أتلتيكو مدريد مساء اليوم، الأحد، أمام مضيفه إشبيلية في أولى مبارياته بعد العطلة الشتوية.

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