بسبب الكريسماس .. حملة هجوم جديدة على سالم الدوسري!

يبدو أن البعض وضع التورنيدو في رأسه أكثر من اللازم في وقت يحتاج به للدعم!

"الحملات ضد سالم الدوسري" .. هذا أحد العناوين المسيطرة على الوسط الرياضي السعودي خلال الفترة الماضية، ففي خضم الهجوم على بسبب المنتخب السعودي، أتت الاحتفالات برأس السنة الميلادية "أعياد الكريسماس" لتلقي بظلالها على قائد الهلال والأخضر.

التورنيدو يعاني حاليًا من بعض الكسور الخفيفة في الوجه، وهو ما يثير الشكوك حول إمكانية مشاركته مع المنتخب السعودي في كأس الخليج العربي "خليجي 26" الذي ينطلق في 21 من ديسمبر الجاري بالكويت، لكن البعض يقود حملة للتشكيك في وطنية اللاعب، متهمًا إياه بالتقصير دائمًا تجاه الأخضر مقارنة بأدائه مع الهلال.

وبالتزامن مع حملة التشكيك في وطنية الدوسري، نشرت بعض الحسابات صورة تدعي أنها من حساب سالم عبر تطبيق "سناب شات"، يظهر خلالها مراسم الاحتفال بالكريسماس، وهو ما عرضه للهجوم.

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تلك الصورة - التي لم يتسن لنا التأكد من مدى صحتها - تدعي بعض الحسابات الأخرى أن اللاعب قام بحذفها على الفور، بعدما تعرض للهجوم، كون الاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية لا يتناسب مع العادات والتقاليد في المملكة العربية السعودية.

لكن خرجت فئة لتدافع عن قائد الزعيم، مؤكدة أن ما يتعرض له حاليًا ما هو إلا حملة ممنهجة ضده.

يذكر أن سالم كان قد تعرض لكسور في الوجه خلال مواجهة الهلال والرائد في الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي، بعد سقوط مروع في كرة مشتركة، استدعى نقله إلى المستشفى.