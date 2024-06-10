الكرة في ملعب الهلال .. تركي آل الشيخ يواصل مفاجآته لجمهور الزعيم

وزير الترفيه جهده لا ينضب في التطوير..

لا يتوانى تركي آل الشيخ؛ وزير الترفيه السعودي، في تقديم أي دعم ممكن للرياضة، خاصةً الهلال بعد إهدائه ملعب المملكة آرينا قبل أشهر قليلة.

استاد المملكة آرينا أنشأته وزارة الترفيه للاستفادة منه في فعاليات موسم الرياض، لكن تقرر منح الزعيم حق الانتفاع به لعدة سنوات مقبلة تعويضًا عن محاولة إنشاء استاد خاص له منذ سنوات في خطوة لم يُكتب لها النجاح.

وقبل أيام قليلة، أعلن آل الشيخ خطة تطوير الاستاد في كافة الجوانب، خاصةً سعة مدرجاته، ومحاولة التغلب على تضارب مواعيد الفعاليات الترفيهية مع مباريات الزعيم عن طريق تقنية جديدة لا تؤثر على أرضيته سلبًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

واليوم الإثنين، أكد الوزير السعودي أنه حصل بالفعل على الموافقات الرسمية، وفي انتظار موافقة إدارة الهلال وشركته.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "توكلنا على الله يا جمهور الهلال جاهزين وننتظر التعميد من الإدارة وشركة الهلال وتستاهلون".

يذكر أن وزير الترفيه كان قد أعلن من قبل أنه سيساهم في تطوير استاد الأول بارك؛ الخاص بنادي النصر، لكن لم تبدأ الإجراءات بعد.