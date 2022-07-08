الكرة في ملعب برشلونة .. ديمبيلي يوافق على التجديد وينتظر رد النادي الكتالوني

اللاعب الفرنسي وافق على شروط برشلونة.

كشفت تقارير صحفية أن الفرنسي عثمان ديمبيلي لاعب برشلونة الذي أصبح دون عقد من بداية الموسم الجاري قد وافق أخيرًا على التجديد للنادي الكتالوني.

جاء هذا بحسب ما ذكر الصحفي "صامويل ماردسن" العامل في شبكة "ESPN" والذي أكد أن الأمور الآن تتوقف على برشلونة نفسه.

ولم يوضح الصحفي سبب تأجيل قرار النادي الكتالوني للحسم في عملية تجديد ديمبيلي سواء كان إلى حين تحديد موقف الروافع الاقتصادية أم من أجل صفقة رافينيا.

في الوقت نفسه أكدت تقارير صحفية اليوم من صحفية "موندو ديبورتيفو" أن النادي يفكر في التجديد لديمبيلي أو سحب العرض وتقديم عرض أفضل من أجل ضم البرازيلي من ليدز.

كل ذلك يأتي في الوقت الذي بدأ فيه برشلونة الإعلان عن صفقات الموسم الجديد بعد أن أعلن عن أندرياس كريستنسن وفرانك كيسييه هذا الأسبوع.

ويسعى النادي الكتالوني لحسم عدة صفقات خلال الفترة المقبلة، لكن قبل ذلك سيكون عليهم تفعيل المزيد من الروافع الاقتصادية.

جدير بالذكر أن برشلونة يحاول ضم جول كوندي من إشبيلية وروبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ بالإضافة إلى ماركوس ألونسو من تشيلسي وغيرهم.