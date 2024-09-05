"أتمنى فوز فينيسيوس وصدمت لغياب كريستيانو رونالدو" .. نجم مصر السابق يعلق على ترشيحات البالون دور!

"4 لاعبين من دوري روشن كانوا يستحقون الترشيح للكرة الذهبية"

وجه محمد زيدان، نجم منتخب مصر السابق، انتقادات حول قائمة الـ30 لاعبًا المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية (بالون دور 2024)، التي تقدمها مجلة فرانس فوتبول سنويًا لأفضل لاعب في العالم.

وأعلنت مجلة فرانس فوتبول عن قائمتها للمرشحين لجائزة Ballon D'or، والتي شهدت غياب عدم تواجد الثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي لأول مرة منذ عام 2003، كما شهدت غياب المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، والبرازيلي رودريجو، نجم ريال مدريد.

وقال زيدان، عبر تصريحات لبرنامج "في المرمى"، إنه من الغريب، ألا يتم ترشيح لاعبين محترفين من دوري روشن السعودي، في قائمة البالون دور، وخاصة البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي فوجئ بغيابه، كونه قدم أرقامًا تهديفية عالية، وكان هداف العالم رغم وصوله إلى سن الأربعين، على حد وصفه، مضيفًا أن لاعبين مثل الإسباني إيمريك لابورت، والفرنسي نجولو كانتي، لاعبي النصر والاتحاد، كانا يستحقان الترشح، كونهما قدما بطولة رائعة في كأس أمم أوروبا، كما توج لابورت باللقب، ناهيك عن مستواهما المتألق في الدوري السعودي، بالإضافة إلى المغربي ياسين بونو، حارس الهلال.

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وأضاف "نحن لا نقول يكسب الكرة الذهبية، ولكن يترشح فقط، شعرت بالصدمة لغياب كريستيانو رونالدو وميسي معًا في نفس القائمة، ومحمد صلاح قدم موسمًا كبيرًا للغاية، وكان ينبغي وجود لاعبين من دوري روشن الذي أصبح من أفضل الدوريات في الوقت الحالي، ويجب أن يعاد النظر في اختيار المرشحين للقائمة، وألا تكون القائمة من قارة أوروبا".

في المقابل، أعرب زيدان عن أمنيته بأن يفوز البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد الإسباني، بالكرة الذهبية، قائلًا إن نجله (آدم) يشجعه، ولذلك فهو يتمنى فوز فينيسيوس بالجائزة من أجله.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائز بالكرة الذهبية، في 28 أكتوبر المُقبل، حيث تشهد القائمة، تواجد كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور، جود بيلينجهام، فيدريكو فالفيردي، إيرلينج هالاند، رودري، فيل فودين، إيميليانو مارتينيز، ديكلان رايس، داني كارفخال، هاري كين، توني كروس، داني أولمو، أنطونيو رودريجيز، فلوريان فيرتز، لامين يامال.. وغيرهم.