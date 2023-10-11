"الكرة الذهبية في النفاق" .. أسطورة فرنسا يهاجم دعوات فوز كيليان مبابي بالبالون دور!

أسطورة فرنسا يشن هجومًا لاذعًا على حملات فوز مبابي بالكرة الذهبية..

شن كريستوف دوجاري أسطورة منتخب فرنسا حقيقة وجود حملة مكثفة في الآونة الأخيرة من أجل فوز مواطنه كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان بالكرة الذهبية 2023.

ومن المقرر أن يقام حفل الكرة الذهبية 2023 في 30 أكتوبر على مسرح دو شاتليه في العاصمة الفرنسية، باريس، ومنذ عدة أشهر كانت هناك حملة من لاعبين ومدربين من أجل فوز مبابي بالجائزة المرموقة التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول".

ويبدو أن تلك الخطوة لم تعجب دوجاري، حيث قال في تصريحات لمحطة "RMC" الإذاعية الفرنسية: "أجد الأمر مضحكًا، إنها الكرة الذهبية في النفاق، يطرح الصحفيون السؤال ولا تعرف ما إذا كانوا يقصدونه أم لا، مبابي لم يسجل أي هدف في الوقت الحالي، وهو ليس في أفضل أحواله، لكن الناس يخافون من الإساءة إليه".

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وأضاف: "لا يوجد صدق حقيقي في أي من هذا، لكن هناك أشخاصًا لديهم مصلحة في الأمر، لكنني أتحدث عن كل من يعطي رأيه".

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وتابع: "في الوقت الحالي وأتحدث بوضوح، لن أمنح مبابي الكرة الذهبية، بغض النظر عن مدى قوته، سأعطيها لشخص فاز بالألقاب، وسيكون ليونيل ميسي أو إرلينج هالاند".

وأردف: "طالما لم يفز كيليان بالألقاب، رغم أن أرقامه استثنائية، لكن ذلك لا يجب أن يمنحه الجائزة هذا العام".

أخيرًا، هاجم دوجاري كل المقربين من مبابي، سواء لاعبين أو أصدقاء أو مدربين، من الذين قاموا بحملات من أجل فوزه بالكرة الذهبية.

وقال نجم فرنسا السابق: "هناك دائمًا مناقشات، هذه هي طبيعة التصويت، ولكن عندما تبدأ في إقناع أصدقاء أصدقائك بالتحدث للقيام بنوع من الضغط، فإن الأمر يكون واضحًا بأنك لا تستحق ذلك".

واختتم دوجاري تصريحاته قائلًا: "ما يحدث من الجميع يجعلني أضحك كثيرًا على مثل هذا النوع من مجموعات الضغط".