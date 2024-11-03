"الكرة الذهبية كتالونية".. دقيقة حداد و3 احتفالات قبل مباراة برشلونة وإسبانيول!

على ملعب مونتجويك..

كرم نادي برشلونة نجومه الفائزين بجوائز الأفضل في حفل الكرة الذهبية، الذي نظمته مجلة فرانس فوتبول الفرنسية في العاصمة الفرنسية باريس الأسبوع الماضي، وذلك على أرضية ملعب مونتجويك، قبل انطلاق مباراة برشلونة أمام إسبانيول.

وحصل لامين يامال على جائزة كوبا لأفضل لاعب شاب في العالم، بينما حصدت أيتانا بونماتي نجمة فريق السيدات بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة في العالم.

كما احتفل برشلونة بنجم الفريق روبرت ليفاندوفسكي، الذي حصل على جائزة "لاعب الشهر" في الدوري الإسباني.

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ووقف الجميع دقيقة صمت قبل انطلاق المباراة التي تأتي ضمن الجولة 12 من الليجا، وذلك حدادًا على ضحايا الفيضان المدمر الذي ضرب إسبانيا.

ويسعى برشلونة لمواصلة نتائجه المميزة في الدوري الإسباني، بعدما حقق انتصارًا كبيرًا على ريال مدريد برباعية نظيفة في ملعب سانتياجو برنابيو، ليبتعد بصدارة ترتيب الليجا بفارق 6 نقاط عن وصيفه (ريال مدريد).