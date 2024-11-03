فيديو | بهتاف ساخر نحو الكرة الذهبية .. جمهور برشلونة يستهزئ بفينيسيوس في أول ديربي عقب حفل فرانس فوتبول!

فيني تلقى الصدمة والمنافسون يشعرون بسعادة غامرة بعد خسارته للكرة الذهبية!

لغة أصبحت معتادة بالنسبة لجماهير برشلونة الإسباني فسواء كانت مواجهتهم أمام ريال مدريد أو أي فريق آخر، فهتافاتهم ضد البرازيلي فينيسيوس جونيور؛ لاعب الملكي، حاضرة في أي زمان ومكان.

البرسا يلتقي اليوم الأحد، بإسبانيول على استاد لويس كومبانيس الأولمبي، في ديربي الجولة الـ12 من الدوري الإسباني.

وقبل المباراة حيث محيط الاستاد، تعالت أصوات الجماهير البرشلونية بهتافات تحمل بعض "الشماتة" و"العنصرية" ضد ابن بلاد السامبا، مرددين: "فيني كرة الشاطئ".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

هتاف جماهير برشلونة يحمل إسقاطًا على خسارة نجم الميرينجي للكرة الذهبية الأسبوع الماضي في مفاجأة من العيار الثقيل، إذ أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" أن التصويت منحها للإسباني رودري؛ نجم مانشستر سيتي.

وتسببت تلك الخسارة المفاجئة في مقاطعة ريال مدريد وكافة منسوبيه للحفل والهجوم عليه، مدعين أن هناك مؤامرة ضد فيني، تسببت في تحويل الكرة الذهبية منه إلى رودري.

يذكر أن فيني لم يظهر منذ تلك الصدمة، حتى أنه لن يلعب مباراة تلك الجولة في ظل تأجيل مواجهة ريال مدريد وفالنسيا على إثر إعصار دانا، الذي ضرب منطقة الأخير.

ومن المقرر أن يكون الظهور الأول لفيني بعد الحفل المثير للجدل في سانتياجو برنابيو، في الخامس من نوفمبر الجاري، حينما يستضيف الملكي ميلان الإيطالي، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.