"هل الكرة الذهبية تحمل اسمك؟" أيتانا بونماتي تكشف أسرار نقاشها المرح مع لامين يامال!

الأجواء رائعة داخل النادي الكتالوني

حصدت الإسبانية أيتانا بونماتي الكرة الذهبية الثانية لها كأفضل لاعبة كرة قدم نسائية، لتكمل الليالي الطيبة لنادي برشلونة في الآونة الأخيرة على الصعيدين الفجماعي والفردي.

وذكرت بونماتي طرفًا من اللقاء الذي جمعها بلامين يامال نجم برشلونة، والذي حصد جائزة أفضل لاعب شاب، وثامن أفضل لاعب في العالم في سباق الكرة الذهبية.

وقالت بونماتي في تصريحات أوردتها صحيفة "سبورت": "سألني ونحن في طريق العودة عما إذا كانت الكرة الذهبية تحمل اسمي، فقلت له: أعتقد ذلك! لكنني سألته إذا ما كان يريد لمسها، فأجاب: لا لا لا".

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وأكدت بونماتي أن "يوم الإثنين كان رائعًا لمشجعي برشلونة" مشيرة إلى أن رئيس برشلونة جوان لابورتا كان سعيدًا جدًا بكل ما يحدث، وأن الجميع "يقاتل الآن من أجل نفس الشيء ويدافع عن نفس الشعار" وأومأت إلى الأجواء الطيبة التي تسود فريق كرة القدم الرجالية بالنادي الكتالوني.

كما أكدت بونماتي أنها "متحمسة للغاية لتشارك الجائزة مع مواطنها الإسباني رودري نجم مانشستر سيتي الذي تعتبره لاعب كرة القدم "خارجًا عن المألوف".