تجاوز حدود الكرة الأرضية .. وكالة "ناسا" تستعين بريال مدريد في رحلة إلى القمر!

خبرات النادي الملكي تستخدم لتأهيل رواد الفضاء!

نشرت صحيفة "نيويورك تايمز"، تقريرًا عن المُعد البدني لريال مدريد، الإيطالي أنطونيو بينتوس، الذي استعانت به وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" للاستفادة من خبرته في برامج إعداد الرياضيين وتطبيقها على رواد الفضاء.

ويعمل بينتوس مع وكالة الفضاء كجزء من برنامج أرتميس، الذي يخطط لإعادة البشر إلى القمر لأول مرة منذ عام 1972.

و زار الإيطالي مركز جونسون للفضاء التابع لوكالة "ناسا" في هيوستن، تكساس، لإلقاء محادثات حول كيفية عمله، حيث يمكن تطبيق الأساليب على عملهم ويساعد رواد الفضاء في الحفاظ على لياقتهم أثناء المهام خارج الأرض.

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وأشارت "نيويورك تايمز"، إلى أن بينتوس، وهو شخصية رئيسية في مدريد، يجمع في عمله بين التكنولوجيا وتحليل البيانات، حيث يطلق عليه اللاعبون لقب "الرقيب" بسبب كثافة تدريباته ولكنهم يكنون له الكثير من الاحترام والمودة.

وأوضحت: "وكالة ناسا تستهدف الذهاب إلى القمر كل عام، وقد استشارت بينتوس لأنها تريد التأكد من أن إعدادها البدني لرواد الفضاء هو أحدث ما توصلت له التكنولوجيا لهذه المهام".

وتابعت: "بالفعل زار بينتوس مركز جونسون للفضاء - حيث يتم تدريب رواد الفضاء - خلال فترة استراحة دولية وأمضى هناك أسبوعًا زار فيه المعامل ومركز التدريب، وشاهد بنفسه تحضيرات رواد الفضاء وركوبهم في جهاز محاكاة للمركبة التي ستستخدم في مهمة أوريون. وتحدث أيضًا إلى الموظفين من جميع أقسام ناسا".

وفي هذا السياق، تقول جوديث هايز، كبيرة مسؤولي العلوم في ناسا والمسؤولة عن صحة الإنسان والأداء: "لا يمكنك أن تكون أفضل من ريال مدريد عندما يتعلق الأمر بالأداء الرياضي، بينتوس لديه ثروة من الخبرة".

وأعجبت ناسا بكيفية استخدام بينتوس للبيانات في عمله لتحديد الحالة البدنية لكل لاعب، حيث يدير فريقه قاعدة بيانات واسعة تسمح لهم بالاستعداد لمتطلبات كل موسم، ويرسل للاعبي ريال مدريد خططًا فردية خلال العطلات.

وفي الصيف الماضي، استخدم بينتوس أقنعة خاصة لتسجيل مستويات الأكسجين وثاني أكسيد الكربون في الفريق لتخصيص برامجهم التدريبية.