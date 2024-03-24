الكذب قاده للهلاك! .. "معشوق" جمهور الاتحاد ضمن ضحايا تقليص القائمة

ثلاثي على طاولة جاياردو، واثنين رحيلهما هو الأقرب..

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تبحث كافة الأندية خلال الفترة الحالية ملف تقليص قائمتها من 30 لاعبًا إلى 25، وهو ما يدفعها للتضحية بلاعبين محليين تحديدًا، استعدادًا للقرار الذي سيتم تطبيقه بشكل رسمي من الموسم المقبل.

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الاتحاد السعودي لكرة القدم اعتمد بشكل رسمي هذا القرار، موضحًا أنه سيسمح للأندية بقيد عشرة لاعبين أجانب بجانب 15 لاعبًا محليًا فقط، لذا على كل نادٍ التخلص من خمسة لاعبين من القائمة الحالية على الأقل.

أمام هذا، ووفقًا لصحيفة "الرياضية" فإن نادي الاتحاد يبحث حاليًا موقف الثلاثي المعار عبدالرحمن العبود وهارون كمارا وعبدالعزيز البيشي، في انتظار قرار الأرجنتيني مارسيلو جارياردو؛ المدير الفني للفريق.

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وأوضحت الصحيفة أن الثنائي العبود وكمارا المعار للاتفاق، سيكون خارج حسابات جاياردو في الموسم المقبل، مشيرة إلى أن استمرار إعارة الأول والاستغناء عن الثاني نهائيًا في ظل نهاية عقده بنهاية الموسم الجاري، هو القرار الأرجح حاليًا.

أما بالنسبة للبيشي؛ المعار لضمك، فأكدت "الرياضية" أن جاياردو لم يتخذ قرارًا نهائيًا بشأنه بعد، فأمره متوقف على ضمان وجود اثنين متميزين في نفس مركزه لقيدهما بدلًا منه.

يذكر أن الاستغناء عن كمارا -حال تم- فهو قرار فني بحت، على عكس العبود الذي دخل في أزمات مع المدرب السابق نونو سانتو، وكذلك تورط في واقعة كذب وادعاء إصابة مع جاياردو بحسب ما أكد الإعلامي الاتحادي هتان النجار من قبل، رغم أن جمهور الاتحاد عاشق له وطالب مرارًا وتكرارًا ببقائه في الفريق والاستعانة به بشكل أساسي.

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