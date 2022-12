الكاميرات تضع مدرب صربيا في ورطة بعد سبه "الأمهات الألبان"

أصبح دراجان ستويكوفيتش المدير الفني لمنتخب صربيا في ورطة بعد خروج بلاده من كأس العالم، ولكن يبدو أنه سيكون في ورطة أخرى لسبب مختلف.

صربيا خسرت أمام سويسرا بنتيجة 3/2 في الجولة الثالثة من دور المجموعات لمونديال قطر 2022 لتودع البطولة، بعد مباراة شهدت بعض الاشتباكات بين لاعبي الفريقين.

جرانيت جاكا لاعب وسط سويسرا صاحب الأصول الألبانية، دخل في اشتباك مع الفريق الخصم، وحدثت العديد من المناوشات التي تم تداركها عن طريق الحكم.

الكاميرات لقطت ستويكوفيتش وهو يقوم بتوجيه السباب للأمهات الألبان بعد تسجيل فريقه لأحد الأهداف، وهو ما تسبب في حالة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تابع البعض حركات الشفاه لديه وأكدوا أنها كانت معادية لألبانيا وبها بعض الألفاظ غير اللائقة.

#Serbia’s coach Stojkovic on camera swearing Albanian mothers, during #Switzerland - Serbia match.



Whether at war, peace or a football match, the same chauvinist storm.



Enough already, not every game needs to be a reminder or our war trauma. @FIFAcom needs to address this. pic.twitter.com/wjQYxmjefw