الكابوس يعود مجددًا .. إصابة مفزعة في تدريبات برشلونة تربك حسابات تشافي

الجهاز الطبي يتدخل على الفور

سادت حالة من القلق داخل أروقة برشلونة، خلال مران الفريق اليوم الجمعة، استعدادًا لخوض مباراة لاس بالماس ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإسباني "الليجا".

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن الحارس الدولي الألماني مارك أندريه تير شتيجن، تعرض لإصابة في ركبته، خلال مران الفريق ظهر اليوم الجمعة، مما استدعى تدخل الجهاز الطبي لعلاجه.

وأضافت الصحيفة الإسبانية: "لم تتمكن وسائل الإعلام من متابعة المزيد من المران، لأن الدقائق الـ15 المسموح بها للصحافة انتهت، وغادر الصحفيون التدريبات".

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وهناك تخوفات داخل برشلونة من غياب تير شتيجن، الذي كان قد تعرض لإصابة طويلة خلال شهر نوفمبر الماضي أبعدته عن المشاركة مع البلوجرانا لمدة 4 أشهر، قبل أن يعود في فبراير الماضي ويشارك بانتظام مع الفريق.

وعانى برشلونة كثيرًا في غياب تير شتيجن، حيث استقبلت شباكه عدة أهداف تسببت في نتائج سلبية، مما أدى إلى تراجع ترتيبه في الليجا، حيث يحتل حاليًا المركز الثاني برصيد 64 نقطة، خلف ريال مدريد المتصدر بفارق 8 نقاط، وذلك قبل 8 جولات من نهاية الموسم.