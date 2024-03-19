"الكابوس الكبير" .. تطور ملفت في مستقبل ماتيوس بيريرا مع الهلال

اللاعب معار إلى كروزيرو البرازيلي

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علم جول النسخة البرازيلية من مصادره وجود تطورات ملفتة في مستقبل متيوس بيريرا لاعب الهلال المعار إلى كروزيرو البرازيلي حتى نهاية الموسم.

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صاحب الـ27 عامًا مرتبط مع النادي السعودي بعقد يمتد حتى صيف 2026، وقد عاش تجربة مريرة مع الفريق كانت أشبه بالكابوس للهلال وجمهوره، حيث لم يُقدم المستوى المطلوب رغم أنه كان أغلى لاعب في الدوري السعودي قبل صيف 2023.

جول النسخة البرازيلية أفاد أن كروزيرو فتح باب المفاوضات مع الهلال لاستمرار بيريرا معه نهائيًا عقب انتهاء الإعارة في نهاية يونيو القادم، مشيرًا إلى أن الأمور لم تدخل مرحلة الجد بعد لكن هناك أسس سيسير عليها النادي البرازيلي في تلك المفاوضات.

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عقد إعارة اللاعب يتضمن بندًا يسمح بانتقاله نهائيًا إلى كروزيرو مقابل 12 مليون يورو وهو مبلغ كبيرة نسبة للدوري البرازيلي، ولذا يأمل النادي في إيجاد مستثمر يتحمل تلك القيمة المالية ويعمل في نفس الوقت على إقناع الهلال بقبول تقسيط المبلغ على عدة دفعات.

عقبة أخرى في طريق المفاوضات هي راتب اللاعب الكبير، حيث يتحمل كروزيرو جزءًا منه فقط فيما يدفع الهلال الباقي، لكن انتقال بيريرا نهائيًا يعني أن يتحمل النادي البرازيلي قيمة راتبه كاملة وهو أمر لا يستطيع فعله، ولذا يتحدث مع اللاعب حول تخفيض راتبه ولا يتوقع وجود مشكلة في ذلك.

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