"الكأس" و"الملك".. أبعاد التتويج لمستقبل ميسي وبرشلونة

ماذا يُمثّل التتويج بكأس الملك لمستقبل برشلونة؟

إن سألتم أيّ من متابعي الوضع الكتلوني منذ أغسطس 2020 عن إحتمالية تتويج برشلونة بأي لقب هذا الموسم ستكون الإجابة ساخرة مع النفي وليس نفياً فقط، فالوضع كان كارثياً حد التنبؤ بـ"نهاية حقبة" و"غرق المركب بمن فيها" وكل هذه العناوين التي بدت وكأنها تتحقق مع الوصول إلى نوفمبر حين إنحدر برشلونة إلى المركز 12 في الليجا.

لكن ماذا عن الخواتيم حيث تسكن العبر؟

17 أبريل 2021 تُوّج برشلونة بلقب كأس الملك على حساب أتلتيك بيلباو برباعية في شوط، لكن المشهد لم يكن إعتيادياً هذه المرّة، لم تكن مجرّد فرحة بالكأس، هو الذي إعتاد عليها في 26 مناسبة.

ماذا تعني الكأس لرونالد كومان؟

مع إقالة كيكي سيتين مباشرة بعد "فضيحة الثمانية" كان السؤال: "من هو هذا الفدائي الذي سيستلم فريق مُحطّم إلى هذا الحد وكيف سيبدأ موسمه وهو لا يعلم إن كان ليونيل ميسي سيقى أم يرحل؟"، هذا الفدائي كان رونالد كومان، الرجل الخارج من غرفة عمليات قسم القلب في برشلونة.

التتويج بالبطولة تعني أنه لا يحتاج للإجابة على أسئلة حول مستقبله في المؤتمر الصحفي القادم، ولن يُبرر كثيراً التغييرات في التشكيل، حقق بعض من الإستقرار الذي يريده، وأثبت أن مرحلة البناء التي كان يتحدث عنها طوال الموسم بدأت تُثمر.

ماذا تعني الكأس للاعبين الشُبان؟

العديد من اللاعبين الشُبان الذين حظوا بمشاركاتهم الأولى هذا الموسم أو الذين وقّع معهم النادي الموسم الفائت حققوا لقبهم الأول عبر كأس الملك 2020-2021، من فرينكي دي يونج، بيدري، سيرجينو ديست، اليكش موربيا أوسكار مينجويزا وأنسو فاتي.. هؤلاء حملوا وزر "أسوأ" فترة في تاريخ النادي ويعلمون أنه يقع على عاتقهم الاستمرار بفريق "ما بعد ميسي" ويستحقون أن يُتوّجوا بلقب يحثّهم عل الاستمرار.

تحليل | برشلونة بطل كأس الملك .. تجسيد لعبارة مباراة من جانب واحد

🖼️🔵🔴 Hay cosas raras, cosas muy raras, y luego están los jugadores del Barcelona pidiéndole fotos a Leo Messi. Parece increíble, pero es real 👇 pic.twitter.com/q3wCGQC9jI — Goal España (@GoalEspana) April 17, 2021

ماذا تعني الكأس لخوان لابورتا؟

أكثر من يحتاج لإنتصار حقيقي هو الرئيس الجديد، يحتاجه لإقناع وكلاء الأعمال أن فريقه قادر على تحقيق الإنجازات مستقبلاً، وبات قادراً على إقناع المستثمرين بإنفاق الأموال في فريقه ومساعدته على الخروج من أزمة الديون، والأهم أن باتت لديه حجّة دامغة لديها وزن من فضة يُقدّمها لليونيل ميسي عند الجلوس على طاولة المفاوضات.

هل التتويج كافِ لإقناع ميسي؟

للإختصار: كلا، لكن كمقدّمة لأي تفاوض فبالتأكيد نعم، التتويج مع هذه المجموعة تختلف عن أي حجة، هو كان شارك مع هؤلاء في المباراة، شارك مع الحجة نفسها، لم يُشارك مع "مشروع سيُقدّم إليه" من قبل الإدارة، بل لمس بيده ما يمكن أن يُقدّمه الفريق وما يُمكن له شخصياً أن يُحقق في الحقبة الجديدة.

هو رأى ولمس ماذا يُمثّل شخصه للاعبين عند التتويج، هؤلاء لم يهرعوا للتصوير مع اللقب بل معه شخصياً، بالتأكيد هي ليلة مفصلية سيعود إليها عند إتخاذ القرار.

من الخطأ إعتبار أنه "مجرّد كاس ملك" لكنه: كأس وملك ومستقبل.

تصريح ميسي بعد اللقاء يؤكد لنا

قال ميسي بعد اللقاء "إنه موسم مختلف مع الكثير من التغييرات واللاعبين الشباب، كانت البداية صعبة بعض الشيء لكن الفريق أصبح أقوى ونحن الآن نكافح من أجل لقب الدوري الإسباني".

وأتم "أصبحنا الآن أقوياء جدًا وتبقى الكثير من المباريات في الدوري الإسباني، نحن جيدون جدًا والكثير من الأشياء قد تحدث، للأسف لم نتمكن من تحقيق نتيجة جيدة في الكلاسيكو".

التصريح كاملاً