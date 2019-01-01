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الكأس الذهبية | الولايات المتحدة تتغلب على بنما وتضمن الصدارة

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Getty Images
انتهاء الدور الأول للبطولة

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

فازت الولايات المتحدة الأمريكية على بنما بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين بختام دور المجموعات للكأس الذهبية عن المجموعة الرابعة.

سجل المخضرم خوسيه ألتيدور هدف أمريكا الوحيد بالدقيقة 66 فجر الخميس لتضمن أمريكا صدارة المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة، وتحل بنما ثانية بست نقاط.

الصدارة تعني أن أمريكا ستلعب مع كورساوا في ربع النهائي، بينما ستواجه بنما منتخب جامايكا، والفائزان من المواجهتين سيتقابلان في نصف النهائي.

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وفي الجهة الأخرى من ربع النهائي، تلعب المكسيك في لقاء مثير أمام كوستاريكا، بينما كندا ستلعب مع هايتي، والمنتصران يتواجهان في نصف النهائي.

وتُلعب لقاءات ربع النهائي يومي السبت والأحد المقبلين، بينما سيكون نصف النهائي على الأراضي الأمريكية في الثاني والثالث من يوليو المقبل.

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