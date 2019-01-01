الكأس الذهبية | المكسيك تسحق كندا ومارتينيك تفوز على كوبا

المكسيك يواصل العروض القوية

فيسبوك تويتر هيثم محمد

حقق المنتخب المكسيكي فوزه الثاني على التوالي في الكأس الذهبية عندما فاز على كندا بثلاثة أهداف مقابل واحد ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى.

ونصب أندريس جواردادو نفسه نجماً للقاء بتسجيله هدفين بالدقائق 54 و77، وأضاف زميله روبرتو ألفارادو هدفاً ثالثاً قبلها بالدقيقة 40، بينما سجل لكندا لوكاس كافاليني.

وفي نفس المجموعة، حافظت مارتينيك على حظوظها للعبور للدور الثاني بالانتصار على كوبا بثلاثية نظيفة فجر الخميس.

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العنابي في مواجهة ميسي ورفاقه الجولة القادمة.. لا بديل عن الفوز 👊 pic.twitter.com/r5XDMkfXZN — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 19, 2019

يوريس مارفيو افتتح التسجيل بعد 45 دقيقة، ثم أضاف ستيفن أبول الثاني بالدقيقة 70، واختتم كيفين فورتون الأهداف بالدقيقة 85.

الانتصارات جعلت المكسيك يتصدر بعد جولتين بالعلامة الكاملة، ثم خلفه كلاً من كندا والمارتينيك بثلاث نقاط لكل منهما.

وتلعب المكسيك أمام المارتينيك، وكندا مع كوبا في الجولة الختامية للمجموعة الأولى من الكأس الذهبية.