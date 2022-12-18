القيم الأسرية ضد التعددية الثقافية .. مقارنة غربية بين ميسي ومبابي!

حزب أرجنتيني يستغل نهائي المونديال!

عالم كرة القدم يعيش ويتغذى على المقارنات بين اللاعبين والأندية والمنتخبات والإحصائيات أو أي أرقام وإنجازات، لكن نهائي كأس العالم 2022 بقطر، شهد بُعد آخر من المقارنات غير مألوف في عالم الساحرة المستديرة.

وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقارنة بين الأرجنتين وفرنسا أو ما يُشبه الدعاية السياسية لأحد الأحزاب اليمنية في بلاد الفضة، مستخدمة ليونيل ميسي قائد الأرجنتين، وكيليان مبابي نجم فرنسا.

وقارن حزب "NOS" الأرجنتيني اليميني، القيم الفرنسية "التنوع والتعددية الثقافية والتقدمية" مع القيم الأرجنتينية "التقاليد والقيم والأسرة" بصور مبابي وميسي، قبل المباراة النهائية.

وكتب الحساب الخاص بالحزب على منصة "تويتر" تغريدة جاء فيها: "هذه هي فرنسا: مناهضة التقاليد، التنوع، التعددية الثقافية، التقدمية، هم الأكثر تحضرًا، والأكثر حداثة، والأكثر تقدمية".

وأضاف: "هذه هي الأرجنتين: التقاليد والقيم والأسرة، نحن حصن ضد كل قذارة تقدمية وعولمة الأحد اربح أو مت!".

الجدير بالذكر أن منتخب الأرجنتين يواجه فرنسا في نهائي كأس العالم 2022 بقطر وعين كلا المنتخبين على النجمة الثالثة.