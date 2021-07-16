ما هي القيمة السوقية لمحمد صلاح؟ وكيف تطورت عبر التاريخ؟

في هذا التقرير نستعرض معكم القيمة السوقية لمحمد صلاح وكيف تطورت على مدار التاريخ منذ أن ذهب سويسرا وإنجلترا وإيطاليا، وصولًا بانضمامه إلى ليفربول..

محمد صلاح لاعب استثنائي بكل المقاييس، معشوق المصريين تجربة فريدة من نوعها للاعبين العرب في قارة أوروبا، والآن ينثر سحره مع ليفربول ويصنف كأحد أفضل اللاعبين في العالم.

رحلة طويلة للدولي المصري في عالم كرة القدم، بدايةً من المقاولون العرب وحتى لامس الأمجاد مع ليفربول، والعامل المشترك في كل تجاربه واحد، وهو المثابرة والإيمان بالقدرات والنفس.

وبدأ صلاح مسيرته مع المقاولون العرب ثم انتقل إلى بازل نظير 2.5 مليون يورو، ومنه إلى تشيلسي نظير 16.5 مليون يورو، ثم أعير من البلوز إلى فيورنتينا وبدأت رحلته في إيطاليا.

روما أقدم على شراء عقد الفرعون المصري من البلوز في عام 2016 نظير 15 مليون يورو، ثم أتت الخطوة الكبرى لصلاح بالانضمام إلى ليفربول نظير 42 مليون يورو في 2017.

حقق صلاح ألقاب كثيرة أهمها الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، كما حقق لنفسه أرقام فردية جعلته يقارع أساطير البريميرليج، ويصبح بلا شك جزءًا من أساطير ليفربول.

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مسيرة صلاح الطويلة تدرجت من خلالها قيمته السوقية بين الارتفاع والانخفاض وما بين اللحظات السعيدة والحزينة، وفي هذا التقرير نستعرض معًا كل ما يخص القيمة السوقية لصاحب الـ29 عامًا.

ما هي القيمة السوقية الحالية لمحمد صلاح؟

على الرغم من موسم ليفربول السيئ جماعيًا، لم تتأثر قيمة محمد صلاح كثيرًا، حيث ظلت مرتفعة للغاية في صيف 2021 وتبلغ 100 مليون يورو.

تقدم كبير أحرزه صلاح نتيجة لنجاحه الرياضي، فقد وصل إلى ليفربول كما أسلفنا نظير 42 مليون يورو فقط، لكن هذه القيمة تضاعفت في مدة أقل من عام.

ولا يجب الإغفال عن أثر فيروس كورونا على قيمة صلاح السوقية، فمع انهيار الاقتصاد الكروي في 2020 وحتى الآن، تراجعت قيمة اللاعب بالتدريج.

يشار إلى أن عقد صلاح الحالي مع ليفربول لا يزال ممتدًا حتى صيف 2023.

كيف تدرجت القيمة السوقية لصلاح على مدار مسيرته؟

عند بدايته مع المقاولون العرب، كانت قيمة صلاح لا تتجاوز حاجز 25 ألف يورو فقط، وبعد التألق مع الفريق الأول والمنتخب الأولمبي، نجح النادي المصري في تسويقه حتى وصلت قيمته إلى 1.5 يورو في عام 2012.

انفجرت موهبة صلاح مع بازل الذي ضمه بـ2.5 مليون يورو من ذئاب الجبل، لترتفع قيمته حتى تبلغ 13 مليون يورو في 2013.

وعاش صلاح تراجعًا بعد سنة من الجحيم عاشها في تشيلسي، فتراجعت قيمته من 13 مليون لتصبح 10 ملايين يورو عند انضمامه إلى فيورنتينا في 2014 معارًا.

لكن التألق مع الفيولا أعاد قيمة صلاح لترتفع كثيرًا، حيث باتت بعد ستة أشهر 18 مليون يورو، وبعد التألق من جديد في إيطاليا ولكن مع روما، تضاعفت القيمة لتصل إلى 42 مليون يورو في 2017.

الموسم الأول العظيم لصلاح في أنفيلد جعل قيمته تصل إلى 80 مليون يورو بعد مرور أول ستة أشهر له في النادي الإنجليزي.

ثم وصل المصري إلى 150 مليون يورو في آخر عامين، قبل أن تأخذ القيمة في التراجع شيئًا فشيئًا وتصبح 110 مليون يورو، ثم تقف عند 100 مليون يورو الآن.

ما هي أعلى قيمة سوقية وصل لها صلاح في مسيرته؟

القيمة الأعلى التي وصل لها صلاح في مسيرته كانت 150 مليون يورو، والتي امتدت لفترة طويلة، وبالتحديد من صيف 2018 حتى ديسمبر من العام نفسه.

مع تراجع ليفربول في 2020، انخفضت القيمة لتصبح 120 مليون يورو في أبريل، ثم مع الموسم السيئ، تراجعت أكثر إلى 120، والآن هي 100 مليون يورو فقط.

*جميع الأرقام وفقًا لموقع Transfermarkt