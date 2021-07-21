القيمة السوقية لمصر والسعودية في الأولمبياد .. حضور قوي للأخضر وحجازي يصنع الفارق

فارق ضئيل بين المنتخبين

يعتبر الظهور المصري السعودي، من أهم العلامات المميزة لأولمبياد طوكيو 2020 فيما يخص منافسات كرة القدم بالنسخة الحالية للمسابقة.

مصر تبدأ مهمتها الصعبة غدًا أمام إسبانيا، قبل مواجهة أخرى معقدة ضد الأرجنتين، ثم اللعب ضد أستراليا في ختام مشاركاتها بدور المجموعات.

وعلى الجانب الآخر تتصعب الأمور تدريجيًا على السعودية بالمجموعة الرابعة، حيث تلعب مع كوت ديفوار غدًا، قبل ألمانيا وأخيرًا البرازيل، طمحًا في التأهل لمراحل خروج المغلوب.

هناك العديد من العناصر المميزة بالفريقين المصري أو السعودي، ولكن من صاحب القيمة السوقية الأكبر؟

حضور سعودي قوي

قائمة السعودية المشاركة في البطولة لا تشهد العديد من اللاعبين أصحاب الأسعار العالية، ولكن هناك بعض العناصر التي ترفع قيمة الفريق.

القيمة الكلية للفريق الأولمبي للسعودية تصل إلى 17.23 مليون يورو، مع احتساب اللاعبين فوق السن وهم سلمان الفرج وسالم الدوسري وياسر الشهراني.

اللاعب الأغلى بالفريق هو سالم الدوسري وسعره 3.2 مليون يورو ويليه عبد الرحمن غريب لاعب الأهلي وسعره 2.20 مليون يورو، ويليه ياسر الشهراني نجم الهلال السعودي وقيمته 2 مليون يورو.

ومن بعدهم يأتي سلمان الفرج الذي تصل قيمته إلى 1.40 مليون يورو، ثم محمد الربيعي حارس النادي الأهلي السعودي وسعره 1.30 مليون يورو في المركز الخامس.

الأفضلية مصرية

منتخب شوقي غريب يتفوق على نظيره السعودي، حيث وصلت قيمته السوقية إلى 18.65 مليون يورو، مما يعني أن الفارق ليس كبيرًا.

عدم تواجد محمد صلاح الذي تبلغ قيمته السوقية إلى 100 مليون يورو وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" ساهم بشكل كبير في تقليص الفارق.

منتخب مصر اختار الثلاثي أحمد حجازي لاعب اتحاد جدة ومحمود الونش مدافع الزمالك ومحمد الشناوي حارس الأهلي كعناصر فوق السن.

حجازي هو اللاعب الأغلى وسعره 4 ملايين يورو، ومن بعده رمضان صبحي جناح بيراميدز بـ3 مليون يورو، ثم الشناوي في المركز الثالث بـ2.50 مليون يورو.

الونش كذلك يتواجد في الصورة بقوة حيث بلغ قيمته 1.50 مليون يورو، ثم أحمد ياسر ريان مهاجم كليوباترا وسعره 1 مليون يورو.

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