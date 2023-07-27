القول الفصل .. جريميو يتخذ قراره النهائي بشأن انتقال لويس سواريز إلى إنتر ميامي

جريميو اتخذ قراره النهائي بشأن انتقال لويس سواريز إلى إنتر ميامي..

حدد نادي جريميو البرازيلي موقفه النهائي من تحركات نادي إنتر ميامي الأمريكي للحصول على خدمات الأوروجوياني لويس سواريز خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023.

إنتر ميامي يضغط للتعاقد مع سواريز قبل إغلاق فترة الانتقالات في الولايات المتحدة في الثاني من أغسطس المقبل، وقد أبدى النادي الأمريكي استعدادًا لشراء عقد اللاعب مع جريميو لإتمام هذه الخطوة.

شبكة "ESPN" الرياضية الأمريكية كشفت عن موقف جريميو من تحركات إنتر ميامي، حيث أكدت أن النادي البرازيلي متمسك باستمرار سواريز في صفوفه، حتى نهاية العام الجاري على الأقل.

ذلك التقرير يتسق تمامًا مع تصريحات أدلى بها ريناتو جاوتوشو مدرب جريميو عن وضعية لويس سواريز، لقناة "sportv" البرازيلية.

وقال مدرب النادي البرازيلي: "الصفقة لن تتم، لويس سيبقى في جريميو حتى ديسمبر، المسلسل الطويل انتهى الآن".

إنتر ميامي تعاقد بالفعل مع ليونيل ميسي وسيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا خلال الصيف الحالي، وكان يأمل في التعاقد مع سواريز وأندريس إنييستا، لإكمال الحصول على مجموعة من أساطير برشلونة الإسباني، لكن يبدو أن الأمر لن يتم.

جريميو أحبط محاولات إنتر ميامي لضم سواريز، رغم أن النادي الأمريكي تمكن من تحرير مكان في قائمته لضم الأوروجوياني، من خلال شراء خانة لاعب دولي من نادي سان خوسيه إيرثكويكس، والتي يمكن أن يشغلها الآن إنييستا في صفقة انتقال حر.