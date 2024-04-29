القول الفصل من برشلونة.. النادي الكتالوني يكشف حقيقة إجبار تشافي على طرد شقيقه!

حقيقة استغناء برشلونة عن شقيق تشافي...

نفت إدارة نادي برشلونة، الأنباء التي انتشرت حول إجبار تشافي هيرنانديز المدير الفني، للفريق الكتالوني على طرد شقيقة من الجهاز الفني للفريق، خلال الفترة القادمة.

وكانت بعض التقارير الصحفية، قد أشارت إلى أن برشلونة طلب من تشافي، الاستغناء عن شقيقة أوسكار، والذي يعمل كأحد مساعديه في الجهاز الفني للفريق الكتالوني.

وقال رافا يوستي، نائب المدير الرياضي للفريق الكتالوني، في تصريحات لشبكة "DAZN": "أوسكار شخص عظيم، ونحن ندعم الجهاز الفني الحالي بنسبة 100%، ولكن بكل تأكيد علينا التحسن".

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ومن جانبه قال ديكو المدير الرياضي، لبرشلونة عن الأمر في نفسه: "لا أعرف من أين جاءت أنباء أن مجلس الإدارة لا يريد استمرار أوسكار، إنها ليست قضية مطروحة للنقاش أمام المجلس، إنها أخبار كاذبة".

جدير بالذكر أن تشافي هيرنانديز، كان قد تراجع عن قراره بالرحيل عن صفوف برشلونة، بنهاية الموسم الحالي، وقرر استكمال رحلته مع الفريق الكتالوني، حتى نهاية عقده في صيف 2025.