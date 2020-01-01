القوانين الجديدة تحكم.. إيقاف كونتي لتراكم الإنذارات

تراكم الإنذارات يتسبب في إيقاف مدرب؟ أنطونيو كونتي الضحية الأولى للقانون الجديد

سيتم إيقاف المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لنادي إنتر عن المباراة المقبلة لفريقه أمام بارما بسبب تراكم الإنذارات.

وحصل أنطونيو كونتي على بطاقة صفراء نظرًا لاعتراضه على أحد قرارات حكم المباراة الماضية أمام ساسوولو مساء أمس الأربعاء.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق، ليفقد إنتر حظوظه إكلينيكيًا في منافسة لاتسيو ويوفنتوس على لقب الدوري الإيطالي.

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ولم يكن ذلك هو الشيء السلبي الوحيد بالنسبة لإنتر، حيث أنه سيفقد مدربه لمباراة بارما المقبلة بسبب حصوله على بطاقة صفراء هي الخامسة له هذا الموسم.

وتم تطبيق القانون الجديد بداية من الموسم الحالي بأن يحصل المدير الفني على بطاقات صفراء وحمراء يشهرها في وجهه حكم اللقاء كبقية اللاعبين.

وكان قديمًا يحصل المدرب على تحذيرًا شفهيًا من الحكم، وفي حالة الطرد فإن الحكم يطلب منه مغادرة الملعب دون إشهار أي بطاقة في وجهه.

وبمجرد حصول اللاعب أو المدرب على 5 بطاقات صفراء على مدار الموسم يتم إيقافه لمباراة، وهو ما انطبق على كونتي كأول مدرب في الدوري الإيطالي يقع ضحية القانون الجديد.

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يذكر أن أنطونيو كونتي قد تولى قيادة إنتر منذ بداية الموسم الحالي، وذلك خلفًا للوتشيانو سباليتي الذي قضى موسمين رفقة النيراتزوري.