ما هي القنوات الناقلة لمباريات منتخب مصر في أولمبياد طوكيو 2021؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباريات منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2021، والتي ستنطلق يوم الخميس 22 يوليو 2021 في العاصمة اليابانية

يشارك المنتخب المصري في أولمبياد طوكيو، والتي ستنطلق في 23 يوليو 2021 بعد عام من التأجيل بسبب فيروس كورونا.

سبق لمنتخب مصر المشاركة في الأولمبياد 11 مرة من قبل، وأفضل المراكز التي حققها هي المركز الرابع في أولمبياد طوكيو 1964.

أوقعت قرعة أولمبياد طوكيو 2021 منتخب مصر الأولمبي في مجموعة قوية، تضم كلاً من إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.

سيبدأ منتخب مصر الأولمبي مبارياته بمواجهة إسبانيا، ثم سيواجه منتخب الأرجنتين وأخيرًا أستراليا.

جدول مباريات ومجموعة منتخب مصر في أولمبياد طوكيو 2021

لكن، ما هي القنوات الناقلة لمباريات منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2021؟ جول يقدم لك الإجابة.

ما هي القنوات الناقلة لمباريات مصر في أولمبياد طوكيو؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث مباريات أولمبياد طوكيو 2021 حصريًا في الشرق الأوسط والوطن العربي، وستذاع مباريات منتخب مصر الأولمبي عبر شاشتها.

القناة الناقلة لمباريات مصر في الأولمبياد ستكون في معظم الأحيان هي beIN SPORTS HD 7.

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ما هو تردد القنوات الناقلة لمباريات مصر في أولمبياد طوكيو؟

هناك مجموعة من الترددات لقنوات بي إن سبورتس وللقناة السابعة الناقلة لمباريات منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2021، والمتواجدة على القمرين سهيل سات ونايل سات وأقمار أخرى.