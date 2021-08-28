تعرف على القنوات الناقلة لمباريات المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2022، وذلك في التوقف الدولي في سبتمبر 2021 الذي سيخوض خلاله مباراتين

يستهل المنتخب السعودي مشواره في الدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا في التوقف الدولي في سبتمبر 2021، والذي سيخوض خلاله مباراتين.

أوقعت القرعة الأخضر في المجموعة الثانية القوية، والتي تضم منتخبات أستراليا واليابان والصين وعمان وفيتنام.

بدأ المنتخب السعودي تصفيات كأس آسيا 2022 من الدور الثاني، ونجح في التأهل كمتصدر عن المجموعة الرابعة على حساب أوزبكستان وفلسطين وسنغافورة واليمن.

وقبل التوقف الدوري في سبتمبر 2021، تعرف على القنوات الناقلة لمباريات المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2022 آسيا.

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ما هي مواعيد مباريات المنتخب السعودي في سبتمبر 2021؟

سيخوض المنتخب السعودي مباراتين في التوقف الدولي القادم في تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا.

المباراة الأولى ستكون ضد منتخب فيتنام في مرسول بارك بالرياض، والثانية ستكون ضد عمان في مجمع السلطان قابوس.

ما هي القنوات الناقلة لمباريات المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2022؟

تذاع مباريات المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2022 على قنوات SSC، والتي تم إطلاقها مع بداية الموسم الجديد لإذاعة مباريات الدوري السعودي والبطولات القارية.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب السعودية - فيتنام الخميس 2 سبتمبر 2021،

25 محرم 1443،

21:00 السعودية، 20:00 مصر SSC مرسول بارك عمان - السعودية الثلاثاء 7 سبتمبر 2021،

30 محرم 1443،

19:00 السعودية، 20:00 عمان SSC مجمع السلطان قابوس الرياضي

ما هو تردد قنوات SSC الناقلة لمباريات المنتخب السعودي؟

قناة SSC ستكون متاحة على القمر الصناعي عرب سات فقط عبر الترددات الآتية...