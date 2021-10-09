ما هي القنوات الناقلة لمباراة مصر وليبيا الإياب في تصفيات كأس العالم 2022؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة مصر وليبيا في الجولة الرابعة من مجموعات تصفيات كأس العالم 2022 إفريقيا، وكيف تشاهد المباراة عبر الإنترنت؟

يحل منتخب مصر ضيفًا ثقيلاً على منتخب ليبيا على ملعب 28 مارس في الجولة الرابعة من دور مجموعات تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة إفريقيا.

حصل الفراعنة على صدارة المجموعة بالفوز على المنتخب الليبي في المباراة الأخيرة، حيث صعد رصيده إلى 7 نقاط وتوقف رصيد أصحاب الأرض عند 6 نقاطٍ فقط.

ستكون مباراة مصر وليبيا القادمة هي المحدد بشكلٍ كبير لهوية المتأهل عن المجموعة، فالفارق بين الثنائي العربي وأنجولا والجابون كبير، فالمنتخب الأول لديه 3 نقاط والثاني لديه نقطة واحدة فقط.

جدول مباريات مصر في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير من جول نستعرض معًا القنوات الناقلة لمباراة مصر وليبيا في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2022.

ما هو موعد مباراة مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم 2022؟

موعد مباراة مصر وليبيا في الجولة الرابعة من مجموعات تصفيات كأس العالم 2022 هو يوم الإثنين القادم 11 أكتوبر 2021.

وستنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة وبني غازي، العاشرةً مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مصر وليبيا؟

أعلنت شبكة قنوات On Time Sports حصولها على حقوق بث مباريات المنتخب المصري بالكامل سواءً داخل أو خارج مصر في تصفيات كأس العالم 2022، وستذاع مباراة مصر وليبيا على شاشتها.

وإذا لم تتمكن من المشاهدة عبر التلفاز، يوفر موقع جول بث مباشر للمباريات، وعادةً ما يبدأ قبل انطلاقها بنصف ساعة.

ما هو تردد قنوات أون تايم سبورت الناقلة لمباراة مصر وليبيا؟

تتواجد قنوات On Time Sports على قمر النايل سات على التردد الآتي: