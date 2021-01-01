ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال إفريقيا 2021؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والترجي في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2020-21، وكيف تتابع المباراة عبر الإنترنت؟

يلتقي الزمالك بنظيره نادي الترجي التونسي على ملعب رادس الأوليمبي، وذلك في الجولة الثالثة لمنافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا 2021.

حافظ الترجي على صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط بعد ختام الجولة الثانية للمجموعة، بعد التعادل الذي يعتبر في مصلحة الفارس الأبيض مع مولودية الجزائر الذي يحتل المركز الثاني برصيد نقطتين بفارق الأهداف عن نادي الزمالك، ويتذيل تونجيت السنغالي الترتيب برصيد نقطة واحدة.

وتقام المباراة يوم السبت 6 مارس 2021 ميلاديًا، الموافق 22 رجب 1442 هجريًا، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت تونس.

ترتيب مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2021، جدول المباريات والقنوات الناقلة

لكن، ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والترجي في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2021 وكيف تتابعه عبر الإنترنت؟ جول يقدم لك الإجابة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والترجي؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث مباريات دوري أبطال إفريقيا بدايةً من دور المجموعات، وستذاع المباراة على شاشتها حصريًا في الشرق الأوسط.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والترجي هي القناة السابعة، وسينطلق الاستوديو التحليلي للمباراة قبل بدايتها بحوالي ربع ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الترجي - الزمالك السبت 6 مارس 2021،

18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN SPORTS HD 7

ما هو تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والترجي؟

هناك مجموعة من الترددات لقنوات بي إن سبورتس وللقناة السابعة الناقلة لمباراة الزمالك والترجي في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2021، والمتواجدة على القمرين سهيل سات ونايل سات ويوتل سات.

القناة القمر التردد معدل الترميز معامل التصحيح beIN SPORTS HD 7 نايل سات 12467 أفقي 27500 5/6 سهيل سات 11585 عمودي 27500 2/3 يوتل سات 11054 أفقي 27500 2/3

كيف تتابع البث المباشر لمباراة الزمالك والترجي عبر الإنترنت؟

إذا كنت ترغب في مشاهدة مباراة الزمالك والترجي عبر الإنترنت، فيجب عليك الاشتراك في خدمة بي إن كونكت الخاصة بمجموعة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لدوري أبطال إفريقيا 2021 في الشرق الأوسط.

لكن هناك طريقة أخرى لمتابعة أحداث المباراة، وهي خدمة البث المباشر التي تقدمها النسخة العربية من موقع جول، والتي ستتيح لك متابعة جميع أحداث اللقاء وستنطلق قبل صافرة البداية بحوالي نصف ساعة.