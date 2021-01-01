ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا في دوري أبطال إفريقيا 2021؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا في الجولة السادسة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2020-21، وكيف تتابع المباراة عبر الإنترنت؟

يستضيف ستاد القاهرة الدولي مباراة النادي الأهلي الأخيرة في دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا، حيث يواجه نادي سيمبا يوم الجمعة 9 أبريل 2021.

انتهت المنافسة في المجموعة الأولى التي تضم الفريقين في الجولة السابقة، حيث تعادل الأهلي مع المريخ السوداني وضمن التأهل كوصيف، فيما انتصر سيمبا على فيتا كلوب وضمن صدارة المجموعة.

ورغم أن المباراة ما هي إلا تحصيل حاصل بين الفريقين، إلا أن المارد الأحمر لن يرضى إلا بالفوز، وذلك لطمأنة جماهيره بعد المستوى الباهت الذي ظهر به في مباراة السودان، ولإثبات جدارته بالفوز على متصدر المجموعة.

جدول مباريات وترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2021

لكن، ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا في الجولة السادسة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا وكيف تتابعه عبر الإنترنت؟ جول يقدم لك الإجابة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس بحقوق بث مباريات دوري أبطال إفريقيا بدايةً من دور المجموعات، وستذاع المباراة على شاشتها حصريًا في الشرق الأوسط.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا هي القناة الرابعة، وسينطلق الاستوديو التحليلي للمباراة قبل انطلاقها بما يقرب من نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الأهلي - سيمبا الجمعة 9 أبريل 2021،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN SPORTS HD 4

ما هو تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا؟

هناك مجموعة من الترددات لقنوات بي إن سبورتس وللقناة الرابعة الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا، والمتواجدة على القمرين سهيل سات ونايل سات وأقمار أخرى.

القناة القمر التردد معدل الترميز معامل التصحيح beIN SPORTS HD 4 نايل سات 11548 أفقي 27500 5/6 سهيل سات 11585 عمودي 27500 2/3 يوتل سات 8 غرب 11054 أفقي 27500 2/3

كيف تتابع مباراة الأهلي وسيمبا عبر الإنترنت؟

إذا كنت ترغب في مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا عبر الإنترنت، فيجب عليك الاشتراك في خدمة بي إن كونكت الخاصة بمجموعة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لدوري أبطال إفريقيا 2021 في الشرق الأوسط.

لكن لديك طريقة أخرى لمتابعة أحداث المباراة، وهي خدمة البث المباشر التي تقدمها النسخة العربية من موقع جول، والتي ستتيح لك متابعة جميع أحداث اللقاء وستنطلق قبل صافرة البداية بحوالي نصف ساعة.