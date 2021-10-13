تعرف على القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الوحدة الإماراتي في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021، وكيف تشاهد المباراة عبر الإنترنت؟

يستعد النصر لاستكمال المشوار القاري، عندما يلتقي مع الوحدة الإماراتي على ملعب مرسول بارك، ضمن مباريات ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.

العالمي ضمن الوصول إلى ربع نهائي البطولة، بعدما تخطى عقب تراكتور الإيراني في ثمن النهائي بهدف دون رد، وسيريد الفريق السعودي مواصلة مشواره بنجاح وتحقيق اللقب الغالي.

على الجانب الآخر، الوحدة أقصى مواطنه الشارقة في دور الـ 16، بركلات الترجيح بعدما حسم التعادل بهدف لكل فريق الوقت الأصلي للمباراة.

مجموعات دوري أبطال آسيا 2021، جدول المباريات والقنوات الناقلة

في هذا التقرير نستعرض معكم كيف يمكنكم مشاهدة قمة النصر والوحدة على التلفزيون وكذلك عبر الإنترنت.

ما هو موعد مباراة النصر والوحدة؟

موعد مباراة النصر والوحدة هو يوم السبت 16 أكتوبر 2021، الموافق 10 ربيع الأول 1443 هجريًا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت السعودية، السابعة مساءً بتوقيت الإمارات.

المباراة الموعد الملعب النصر - الوحدة السبت 16 أكتوبر 2021،

10 ربيع الأول 1443،

18:00 السعودية، 19:00 الإمارات مرسول بارك

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والوحدة دوري أبطال آسيا 2021؟

يمكنك متابعة مباراة النصر والوحدة في ربع نهائي دوري أبطال آسيا داخل المملكة العربية السعودية عبر شبكة قنوات SSC.

المباراة القنوات الناقلة النصر - الوحدة SSC

كيف تشاهد مباراة النصر والوحدة في دوري أبطال آسيا 2021 على الإنترنت؟

سوف تنقل مباراة النصر والوحدة في ربع نهائي دوري أبطال آسيا عبر القناة الرسمية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم على موقع يوتيوب.

إذا لم تتمكن من الوصول مباشرةً إلى الموقع المخصص لتغطية البطولة الآسيوية، فعليك ترقب خدمة البث المباشر لمباريات دوري أبطال آسيا 2021 عبر موقع جول، والتي ستتيح لك معرفة جميع تفاصيل المباراة قبل وأثناء انطلاقها.