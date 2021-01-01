كيف تشاهد مباراة الأهلي والدحيل في دوري أبطال آسيا 2021؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي السعودي ضد الدحيل في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2021، وكيف تشاهد المباراة عبر الإنترنت؟

سيكون عشاق الكرة العربية على موعد مع ديربي خليجي عربي بين النادي الأهلي السعودي والدحيل القطري، وذلك في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2021.

فاز الدحيل في أولى مبارياته في دوري الأبطال هذا العام على نادي الشرطة العراقي بهدفين نظيفين، ليجمع 3 نقاط ويتواجد في المركز الثاني في ترتيب المجموعة.

أما الأهلي السعودي، فقد خسر بنتيجة ثقيلة في الجولة الأولى من نادي استقلال الإيراني هي 5-2، ليقبع في قاع المجموعة دون رصيد من النقاط.

جدول مباريات ومجموعة الأهلي السعودي في دوري أبطال آسيا 2021

وفي هذا التقرير، نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل في دوري أبطال آسيا 2021، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى مباراة الأهلي والدحيل في دوري أبطال آسيا 2021؟

ستنطلق صافرة مباراة الأهلي السعودي والدحيل القطري في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا الساعة 8:45 مساءً بتوقيت السعودية وقطر، وذلك يوم الأحد 18 أبريل 2021.

المباراة الموعد الملعب الأهلي السعودي - الدحيل الأحد 18 أبريل 2021،

6 رمضان 1442،

20:45 السعودية وقطر، 19:45 مصر الجوهرة المشعة

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل دوري أبطال آسيا 2021؟

لم تعلن أي قناة عربية حتى الآن حصولها على حقوق بث دوري أبطال آسيا عبر شاشتها، وذلك بعد أن كانت تنقل في السابق حصريًا على شاشة قنوات بي إن سبورتس القطرية.

المباراة القنوات الناقلة الأهلي السعودي - الدحيل لا يوجد

كيف تشاهد مباراة الأهلي والدحيل في دوري أبطال آسيا 2021 على الإنترنت؟

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم توقيع اتفاقية حقوق حصرية مع شركة الرياضة السعودية، تحصل بموجبها الشركة على الحقوق الإعلامية لمسابقات الاتحاد القاري في السعودية بين 2021 و2024.

وبحسب الاتفاق ستقوم الشركة السعودية بنقل البطولات الرئيسية للمنتخبات الوطنية والأندية الآسيوية، ومن ضمنها بالتأكيد دوري أبطال آسيا.

ستقوم شركة الرياضة السعودية ببث مباريات دوري أبطال آسيا بشكلٍ مبدأي من خلال منصتها على الإنترنت GSA ، على أن تنتقل للبث الفضائي في الربع الأخير من العام.

إذا لم تتمكن من الوصول مباشرةً إلى الموقع المخصص لتغطية البطولة الآسيوية، فعليك ترقب خدمة البث المباشر لمباريات دوري أبطال آسيا 2021 عبر موقع جول، والتي ستتيح لك معرفة جميع تفاصيل المباراة قبل وأثناء انطلاقها.