القناة الناقلة تتدخل لإنقاذ عيسى الحربين بعد تعليق "لو يجملها الشباب" .. حقيقة تمنيه هزيمة الهلال!

الحربين كان معلقًا على لقاء الاتحاد والاتفاق الذي تسبب في الهجوم الجديد عليه من قبل الهلاليين..

يبدو أنها أصبحت عادة أن يكون المعلق الرياضي عيسى الحربين محل جدل كبير في كل ظهور له، خاصةً مع رصد الهلاليين لتصرفاته في الموسم الجاري.

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الحربين كان قد تعرض لعقوبة الإيقاف - بحسب عديد التقارير - خلال الفترة الماضية من قبل قناة "إس إس سي" بعدما أسقط في تعليقاته على الهلال بقول: "أهالي الشرقية عندهم ميقات كروي، يعرفون من خلاله متى انهى الصيف؟، إذا جاء هذوليك"، مشيرًا إلى المزاعم حول تعمد المسؤولين عدم لعب الزعيم في المنطقة الشرقية خلال فصل الصيف، بسبب ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لكن بالأمس علق الحربين على مواجهة الاتحاد والاتفاق التي انتهت بفوز العميد برباعية نظيفة، ضمن الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي، تلك المواجهة التي أقيمت قبل ساعات من ديربي الشباب والهلال ضمن الجولة نفسها.

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وانتشر مقطع قصير من مواجهة العميد والنواخذة للمعلق السعودي مرددًا: "لو جملها الشباب، يصير الفارق 5 في حال فوز الشباب وأربع في حال التعادل، لكن يعودوا لنقطتين فيما لو فاز الهلال، يبقى الاتحاد في الصدارة".

هذا المقطع عرضه لهجوم جم، ترأسه الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الجماز الذي علق: "تصور معلق الناقل الرسمي يتمنى هزيمة الهلال أمام الشباب ويقول (لو جملها الشباب)، الحربين معلق فاقد التركيز لا يحترم القناة الناقلة ولا يحترم جماهير الهلال ولم يجد من يردعه".

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لكن بعد ساعات من هجوم الجماز، اضطر الإعلامي الرياضي للخروج معتذرًا، موضحًا أن العاملين في قناة "إس إس سي" زودوه بالمقطع الكامل لتعليق الحربين، والذي أظهر أن المعلق كان يتحدث بلسان الاتحاديين وليس بلسانه، لكن تعمد البعض اجتزاء المقطع من سياقه، لوضعه في موقف محرج.

في المقطع كامل قال عيسى الحربين: "ختام لويك إند في غاية السعادة، تلاقي خاطر الاتحادي يقولي في نفسه (لو يجملها الشباب ونوسع الفارق كمان وكمان)، لو جملها يصير الفارق 5 في حال فوز الشباب وأربع في حال التعادل، لكن يعودوا لنقطتين فيما لو فاز الهلال، يبقى الاتحاد في الصدارة".

يذكر أن الهلال انتصر في الأخير أمام الشباب (2-1)، ليحافظ على فارق النقطتين بينه وبين المتصدر الاتحاد (33 نقطة)، فيما تجمد رصيد الشباب عند 22 نقطة في المركز الخامس بجدول الترتيب.