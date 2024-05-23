"القطعة الناقصة ومكالمة كريستيانو رونالدو تحسمها" .. جماهير النصر تطالب بـ"الصفقة المرعبة"

الجماهير النصراوية تطالب بهذا اللاعب فورًا..

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انتفضت جماهير نادي النصر السعودي، من أجل حسم صفقة عالمية كبرى؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في الميركاتو الصيفي القادم.

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النصر عانى من تذبذب كبير في النتائج، خلال الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ حيث فقد فرصة المنافسة على كافة البطولات، مع أمل أخير للتتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، عندما يلتقي مع نادي الهلال، في المباراة النهائية.

ودشنت الجماهير النصراوية، وسمًا عبر منصة "إكس"، مساء اليوم الخميس، تطالب فيه بالتعاقد مع النجم البرتغالي برونو فيرنانديش، متوسط ميدان نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

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الوسم الذي حمل اسم "#برونو_مطلب_النصراويين"، شهد تفاعلًا كبيرًا للغاية من عشاق العالمي؛ الذين اعتبروا أن هذا اللاعب، هو القطعة الناقصة في خط وسط الفريق الأول.

وشدد النصراويون، على أن التعاقد مع برونو؛ سيجعل خط وسط الفريق الأول "مرعبًا"، بتواجد البرتغالي الآخر أوتافيو مونتيرو، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش.

وطالب بعض من عشاق نادي النصر، الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، بـ"التدخل" لحسم الصفقة، زاعمين أن مكالمة واحدة منه، كفيلة بتسهيل المفاوضات.

جدير بالذكر أن برونو فيرنانديش، البالغ من العمر 29 سنة، يلعب في صفوف نادي مانشستر يونايتد، منذ يناير من عام 2020؛ مسجلًا 79 هدفًا وصانعًا 65 آخرين، خلال 232 مباراة رسمية.

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