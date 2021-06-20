القطار الإيطالي لا يتوقف.. المحطة القادمة لقب يورو 2020!

إيطاليا تظهر بأفضل صورة لها منذ سنوات طويلة، فهل يحقق الفريق لقب يورو 2020؟!

اختتم المنتخب الإيطالي مبارياته في دور المجموعات بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 اليوم بمواجهة نظيره الويلزي.

المواجهة انتهت بفوز إيطاليا بهدف نظيف ليحسم الفريق لنفسه الفوز الثالث في المجموعة ويحقق العلامة كاملة بتسع نقاط.

تصدر المنتخب الإيطالي مجموعته دون منافس وضمن السيناريو الأفضل والمواجهة الأسهل في دور الـ 16 من البطولة.

العلامة الكاملة والتفاؤل بتركيا

الفريق حقق العلامة الكاملة في بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 وللمرة الأولى في منذ أن حقق ذلك الإنجاز عام 2000.

هذه هي المرة الثانية في تاريخ إيطاليا على الإطلاق التي يحقق فيها الفريق العلامة الكاملة في دور المجموعات.

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المرة الأولى والوحيدة التي سبقت اليوم كما ذكرنا كانت عام 2000 ومن الصدفة أن تركيا كانت هي الفريق الذي واجهته في الافتتاح أيضًا، بالإضافة لبلجيكا والسويد.

رقم صعب!

مواجهة اليوم كانت الـ 30 على التوالي للمنتخب الإيطالي دون هزيمة، وهو رقم صعب للغاية تحقيقه في عالم منتخبات كرة القدم.

يكفي أن نقول لكم أن أطول سلسلة مباريات دون هزيمة لأي منتخب في التاريخ كانت تخص المنتخب البرازيلي بين 1993 و1996 لتعرفوا قيمة الإنجاز الإيطالي.

ويكفي أن نقول لكم أن الفريق الإيطالي هو الوحيد في التاريخ الذي وصل لذلك الرقم مرتين، بعد أن حققه من قبل بين 1935 و1939.

إجمالي الفرق التي وصلت لهذا الإنجاز كانت خمسة منتخبات فقط، هي البرازيل وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا والأرجنتين.

وما يميز الرقم الإيطالي أنه جاء في وقت هو الأصعب في تاريخ كرة القدم، ما بين فيروس كورونا والتأجيل المتكرر للمباريات والحالة البدنية للاعبين.

أسلوب مختلف

تحت قيادة روبرتو مانشيني نشاهد منتخب إيطاليا مغاير لذلك الذي اعتدنا على مشاهدته منذ فجر التاريخ، فالرجل تخلى عن ثقافة الدفاع من أجل الدفاع وقاد الفريق لحقبة قد تكون تاريخية.

مانشيني جعل من مشاهدة المنتخب الإيطالي متعة للعين، وفي حالة هجومية مميزة طوال الوقت، ولم يفقدها مزاياها الدفاعية.

هل تتخيل عزيزي القاريء أن نسبة استحواذ إيطاليا على الكرة ضد تركيا كانت 61% وقبل البطولة ضد التشيك تجاوزت الـ 70%؟!

هل كنت تتصور يومًا أن تقرأ إحصائية تقول أن منتخب إيطاليا قد سجل أكثر من هدف في عشر مباريات متتالية، وهو ما لم تحققه منتخبات هجومية بحتة عبر التاريخ؟!

في آخر أربع مباريات للفريق قبل لقاء اليوم سجل 17 هدفًا ولم تتلق شباكه أي هدف، أي صلابة دفاعية تلك وأي اكتساح هجومي أصبح يتمتع به الفريق.

متى يتوقف قطار مانشيني؟!

بما نراه من مستويات خلال البطولة وخلال الأشهر الماضية يحق لنا أن نقول بأريحية تامة أن المنتخب الإيطالي هو المرشح الأول للقب البطولة.

حتى في ظل ما تقدمه ألمانيا من مستويات طيبة هي وبلجيكا وفرنسا، إلا أن إيطاليا هي الأكثر ثباتًا وصلابة دفاعية وشراسة هجومية.

الأمر الوحيد الذي يدعو للتشاؤم هو أن الفريق في المرة الوحيدة التي حقق فيها العلامة الكاملة في دور المجموعات قبل هذه النسخة كانت في 2000 عندما وصل للنهائي وخسره أمام فرنسا.