القضاء يقول كلمته .. الحكم على "الشيطانة الصغيرة" التي طاردت نجوم تشيلسي

زهيرة عادل
Mason Mount and Ben Chilwell - Orla Sloan Devil BabyGOAL AR
ثقافةتشيلسيماسون ماونتبن تشيلويلبيلي جيلمورالدوري الإنجليزي الممتاز

عارضة الأزياء الشابة أورلا سلون أُصدر الحكم عليها بعد اعترافها بجريمتها

وأخيرًا بعد عدة حلقات في فضيحة "الشيطانة الصغيرة" التي ضربت نادي تشيلسي الإنجليزي والكرة الإنجليزية بشكل عام، قال القضاء كلمته تجاه عارضة الأزياء الشابة أورلا سلون.

أورلا أو كما أطلق على نفسها "الشيطانة الصغيرة" كانت قد اتهمت ثنائي تشيلسي ميسون ماونت وبن تشيلويل، بجانب بيلي جيلمور؛ لاعب البلوز السابق وبرايتون الحالي، بالتعدي عليها جنسيًا، مدعية أنها أصبحت حاملًا من الأخير.

وبعد مطارتها للثلاثي لعدة أشهر، ووفقًا لـ"The Evening Standard" فإن القضاء الإنجليزي قرر الحكم على عارضة الأزياء الشابة بالسجن لمدة 12 أسبوعًا مع وقف التنفيذ على أن تكون تحت المراقبة لمدة 18 شهرًا، بجانب خضوعها لـ200 ساعة خدمة مجتمعية، و30 يومًا جلسات إعادة تأهيل.

هذا بجانب تغريمها 500 جنيه إسترليني كتعويض لجيلمور، و300 جنيه إسترليني لكل من ماونت وبن تشيلويل.

جدير بالذكر أن الفتاة حاولت الوصول مرارًا وتكرارًا للثلاثي عبر مطارتهم عبر الاتصالات والرسائل عبر تطبيقات "واتس آب" و"إنستجرام"، ومع رفضهم للخضوع لابتزازاتها، اعترفت بجريمتها أمام المحكمة.

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