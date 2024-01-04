القضاء يحقق .. صفقة نيمار تتسبب في قضية فساد مدوية بفرنسا!

صفقة نيمار تشعل الأجواء في فرنسا

كشفت تقارير صحفية، عن قيام القضاء الفرنسي في التحقيق بشأن محاولة نادي باريس سان جيرمان التحايل على القانون، من أجل عدم دفع مبلغ ضخم في صفقة ضم النجم البرازيلي نيمار جونيور.

نيمار انتقل إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 قادمًا من برشلونة، بعدما تم تفعيل الشرط الجزائي في عقده مع برشلونة والبالغ 222 مليون يورو، ليكون أغلى صفقة في العالم.

ووفقًا لموقع "calcioefinanza" القضاء الفرنسي يحقق في قضية استغلال نفوذ تطال نائب رئيس سابق للجمعية الوطنية الفرنسية، من أجل حصول باريس سان جيرمان على مزايا ضريبية في دفع الشرط الجزائي في صفقة انتقال نيمار من برشلونة.

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وأضاف الموقع أن المحققين قاموا بالاتصال بنائب رئيس الجمعية الوطنية السابق هيوز رينسون من حزم إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا، وأيضًا جان مارسيال رييس مدير كبير في باريس سان جيرمان في هذا الوقت.

وتم استخلاص أن رينسون قام بمنح باريس سان جيرمان مزايا ضريبية، مقابل الحصول على تذاكر لحديقة الأمراء، بجانب بعض المزايا الأخرى.

واتصل رينسون بالفعل بالعديد من الوزراء، وتم إبلاغ رييس نفسه بهذا الأمر بعدما التقى به في عدة مناسبات، بعضها بحضور ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، حيث تحدث مع جيرالد دارمانين وزير الحسابات العامة في هذا الوقت، وطلب منه الامتثال لطلبات باريس سان جيرمان، ولذلك تتحرك وزارة العدل الفرنسية للتحقيق والكشف عن المتورطين في تلك القضية، خاصة وأن دارمانين أصبح وزيرًا للداخلية حاليًا.

يذكر أن نيمار قد انتقل خلال صيف 2023 إلى صفوف نادي الهلال، مقابل 90 مليون يورو لصالح باريس سان جيرمان.