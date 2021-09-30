القضاء الإسباني يُنصف دوري السوبر الأوروبي على اليويفا!

خطوة متوقعة..

أصبح انتصار برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مسألة دوري السوبر الأوروبي، حقيقة الآن مطلقة بقرار من القضاء الإسباني.

ووفقًا لما أشارت له الصحف الإسبانية، فإن القاضي بالمحكمة التجارية بمدريد قد نقل خطابات الرفض إلى الاتحاد الأوروبي ورابطة الدوري الإسباني ضد العقوبات التي أرادوا وضعها على مؤسسي البطولة الجديدة.

وسيكون لدى جميع الأطراف ثلاثة أيام من أجل تقديم حجج جديدة وصياغة تحديات لبعضهم البعض لمواصلة القضية - إن أمكن ذلك -.

المختص بحل الحادث هو المحكمة الإقليمية لمدريد، التي سيكون أمرها غير قابل للنقض، وإن كانت الأمور تسير في اتجاه الأندية قانونيًا بصورة واضحة.

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وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عبر رئيسه ألكسندر تشيفرين قد أعلن أنه لن يُمرر قيام الأندية باستحداث دوري السوبر الأوروبي مرور الكرام، وأن المؤسسين سيدفعوا الثمن غاليًا بالأشهر المقبلة.

لكن في الوقت نفسه، رفض محكمة العدل قرارات اليويفا وأكدت على عدم شرعيتها، لتتم إيقاف الإجراءات التأديبية التي أقرها تشيفرين وإدارته.

الجدير بالذكر أن 9 من الأندية الـ12 التي أسست دوري السوبر الأوروبي قد انسحبت منه بعد ضغوطات هائلة من الجماهير والحكومات بدعوى أن البطولة ستُفسد كرة القدم.